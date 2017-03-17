“Hollandalı kadar Hollandalı Türküz “

Rotterdam’da ilk iftarı veren UETD Hollanda, ikinci iftarı da Amsterdam’da verdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Amsterdam şubesi olarak verilen iftar Hollanda Türk toplumunun her kesiminden insanları bir araya getirdi.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, T.C Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, Avrupa Parlementosu PvdA’lı eski Milletvekili Emine Bozkurt’un da davetliler arasında olduğu proğramda iftar öncesi yapılan konuşmalarda ev sahibi olarak UETD Hollanda Başkanı kürsüye gelerek önce davetlilere önce “hoşgeldiniz” dedi, daha sonra da Türkiye ve Hollanda seçimlerine katılımın yüksek olması için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Turan Atmaca konuşmasında, yaklaşık 500 bin Türk kökenli nüfusa sahip Hollanda’da insanlarımızın hem Hollanda’da hem de Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının bulunduğuna vurgu yaparak özetle; “ Bizler Hollanda Türkleri olarak Hollanda seçimlerinde aktif yer almak zorundayız. Biizm iki ülkemiz var, o yüzden önümüz yıl Mart ayında yapılack yerel seçimlere hazırlıklı olmalıyız. Son Hollanda genel seçimlerinde katılımın yüksek olması memnuniyet vericidir” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ise konuşmasında Hollandalı Türklerin hem Hollanda’ya hem de Türkiye’ye sahip çıkmaları takdire şayandır. Hollanda hükümetinin menfaati, Hollanda’da yaşayan Türklerin mutlu, huzurlu olmasından geçer. Bizlerde bunun için sonuna kadar çalışacağız inşallah,” dedi

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ak Parti olarak yaptıkları icraatlerden örnekler verdikten sonra, Kanal İstanbul, nükleer santraller gibi yeni yatırım ve projelerin Türk Ekomomisine katkılarını anlattı. Yavuz, “Türkiye artık eski Türkiye değil. Devlet, iktidar ve ekonomik olarak çok daha güçlüyüz” diyerek sözlerini tamamladı.

T.C. Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun da Hollanda UETD’nin aktif çalışmalarına tank olduğunu belirterek, “ Ramazan ayı birlik ve beraberliğimiz için çok önemli, ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürmeliyiz dedi.

Kur’anı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar sonrası proğramın ikinci bölümünde ise aynı zamanda AK Parti Hollanda Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olan Turan Atmaca bölge temsilcilerine teşekkür belgesi, referandum halk oylamasında maddi katkı sağlayan iş adamlarına birer plaket takdim etti.

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