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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollandalı öğrenciler okul gezisinde kaza yaptı

Hollanda’dan Londra’ya okul gezisine giden ortaokul öğrencilerilerinin bulunduğu otobüs Fransa’da kaza yaptı. Çok sayıda yaralıların olduğu belirtilirken, bazı ailelerin Fransa’ya gittiği açıklandı.

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Hollandalı öğrenciler okul gezisinde kaza yaptı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kazanın A16 karayolu Gravelines mevkiinde meydana geldiği belirtildi.

Polonyalı TIR şoförünün uyuduğu ve bunu fark etmesinin ardından frene basması sonucu kazanın yaşandığı iddia ediliyor. TIR şoförünün frene basmasıyla Hollandalı öğrencileri taşıyan otobüsün TIR’a çarptığı bildiriliyor.

Otobüs kazasında bulunan öğrencilerin tamamının hastaneden taburcu edildiği bilgisi verilirken, öğretmenlerin otobüsün ön kısmında yer almaları nedeniyle daha fazla darbe aldıklarından dolayı hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Geldrop’un Stabrecht College okulundan olan öğrencilerin bazıları artık otobüse binmek istemediklerini belirterek, eve dönmeleri için başka alternatiflerin değerlendirilmesinden yana oldukları ifade edildi.

Alınan bilgilerde bazı ailelerinde Fransa’da kaza geçiren çocuklarının yanına gittiği belirtildi. Kaza anını babasına anlatan kız öğrenci, ” Öğretmenler ve öğrencilerin bazıları otobüsün yanında yolda yatıyordu. Çok korkunçtu ” dedi.

SONHABER.EU

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