Hollandalı Reneangelo ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu

Hollanda vatandaşı Reneangelo Gianmarco Pinedo, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olup, Muhammed Mustafa adını aldı.

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Yozgatlı arkadaşı İlker Nur Doğan ile Kayseri’de gezerken duyduğu ezan sesinden etkilenen Reneangelo, Doğan’ın İslamiyeti anlatmasıyla Müslüman olmaya karar verdi.

Müslüman olmak için Kayseri Müftülüğüne gelen Reneangelo Gianmarco Pinedo’ya, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından İslamiyet kuralları hakkında bilgi verildi. Reneangelo, daha sonra şahitlerin huzurunda kelimeişehadet getirerek müslüman oldu.

Müftü Güven, ihtida belgesi verdiği ve “Muhammed Mustafa” ismini alan Reneangelo’ya İngilizce Kur’an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye etti.

Güney Amerika doğumlu Hollanda vatandaşı Muhammed Mustafa’nın, Hollanda’da ticaretle uğraştığı öğrenildi.

AA