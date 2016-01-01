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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollandalı Türkleri 15 Mart birleştirdi

Dün akşam Hollanda genelinde 11 Türk hemşeri derneği, vakfı, federasyonu Rotterdam Oba Restoran’da bir araya gelerek, “ Hedef Seçim sandıkları” dedi.

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Hollandalı Türkleri 15 Mart birleştirdi

Hollanda’da 15 Mart’ta yapılacak genel seçimlere Hollanda Türk Toplumu top yekün yükleniyor.

HOL- NEV: Hollanda Nevşehirliler Federasyonu ( Şengezer Kürk ),HOKAF: Hollanda Karamanlılar Vakfı ( İlhami Gülmüş), ASBİR: Avrupa Sivaslılar Birliği Hollanda Şubesi ( Göksel Soyugüzel ); Hollanda Kayserililer Vakfı ( Hasan Tekten ); Hollanda Yozgatlılar Federasyonu ( Nihat Koçak ); Hollanda Sivaslılar Derneği ( Adem Topbağ ), Amsterdam Karadenizliler Derneği ( Cemil Kuvvet ) temsilcilerinin hazır bulunduğu, Hollanda Posoflular, ,Rizeliler, Konyalılar, Samsunlular dernekleri ile birlikte Kümbet Vakfı’nın da desteklediği toplantı hazır bulunan temsilcilerin konuşmaları ile başladı. Konuşmacılar çok düşük olan Hollanda seçimlerine katılma oranını yükseltmek için çalışmaların hızlandırılması üzerinde durdular.

Desteklenmesi için her hangi bir siyasi parti veya aday ismi söylemekten itina ile kaçınan konuşmacılar, desteklenecek parti veya adaydan daha önemli olanın sandık başına giderek oy kullanmak, “bu ülkede bende varım” mesajını vermek olduğunu söylediler.
15 Mart genel seçimlerinin bir kader günü olduğunu vurgulayan konuşmacılar, “ Benim oyumla ne olacak, verdik de ne oldu” gibi sudan sebeplerle oy kullanmak ihmal edilirse her kullanılmayan oyun, istemediğimiz, beğenmediğimiz partiler lehine olacağını söylediler.
Sık sık Hollanda’da var, katılımcı ve duyarlı olduğumuzu göstermenin yolu oyumuzu kullanmak diyen konuşmacılar, şu günlerde evlere gelmiş oy pusulalarının reklam zannedilip çöpe atılmamasına, 15 Mart’a kadar iyi saklanmasına dikkat çektiler.

Ayrıca, seçim günü hastalık, yurt dışı seyahati vb gibi nedenlerden oy kullanamayacak olanların vekaletini bir kişiye vererek kendi adlarına da oy kullanıldığının bilinmesini ve çevrelerine bildirilmesi istendi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan konuşmacılar, böyle bir birliktelik ve birlikte hareket etmek için kimseden tavsiye almadıklarını, tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda bir araya geldiklerini söylediler. Başbakan ile sokaktaki her hangi bir vatandaşın da sandık başında bir oy’a sahip olduğunu ifade edilirken, yabancıların oylarının sayısının küçümsenmemesi, Hollanda’da yaşayan başta Türkler olmak üzere yabancı kökenli seçmenlerin oylarının “ Belirleyici” rolü olduğunun unutulmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardılar.

©SONHABER.EU

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