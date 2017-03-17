Hollandalılar deprem korkusundan tatillerini iptal ediyor

Dün gece merkez üssü Muğla olan depremin ardından Hollanda’dan tatile gidecek vatandaşların korkudan uçağa binmediği ve tatillerini iptal ettiği açıklandı.
AFAD verilerine göre, depremin 18,71 kilometre derinlikte, Bodrum’un 4,04 kilometre açıklarında meydana geldiği belirtilirken, Yunanistan’ın Kos Adasına tatile gidecek olan Hollandalıların gitmekten vazgeçtiği bildirildi. Basında yer alan bilgiler Neckermann seyahat acentası tarafından da doğrulandı.
Gece deprem olmasının ardından Hollandalı tatilcilerin uçağa binmek istemedikleri ve çoğunun tatilini iptal ettiği aktarıldı.
Tüm Ege’de hissedilen deprem nedeniyle Yunanistan’ın Kos Adası’nda 1’i Türk 2 kişi hayatını kaybetmiş ve Adada mahsur kalan 205 Türk ise feribotla tahliye edilmişti.
SONHABER.EU
Hollanda'nın Dordrecht kentinde bulunan teflon fabrikası Che...
İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik...
Dün gece merkez üssü Muğla olan depremin ardından Hollanda'd...
Hollanda hükümetinin başka ülkelerle ilgili sürekli insan ha...
Muğla’da gece saat 01.31’deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ar...
Beş kişilik bir ailenin uçak bileti fiyatının 3 bin euroya y...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gurbette yaşayan Türk v...
Hollanda'da Rotterdam belediyesi borcu olan tüm vatandaşları...
Gıda üreticileri, fastfood zincirleri ve restoranlara patate...
Hamburg kentinde profesyonel boksör olan ve 23 Haziran günün...