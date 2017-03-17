Hollandalılar deprem korkusundan tatillerini iptal ediyor

Dün gece merkez üssü Muğla olan depremin ardından Hollanda’dan tatile gidecek vatandaşların korkudan uçağa binmediği ve tatillerini iptal ettiği açıklandı.

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AFAD verilerine göre, depremin 18,71 kilometre derinlikte, Bodrum’un 4,04 kilometre açıklarında meydana geldiği belirtilirken, Yunanistan’ın Kos Adasına tatile gidecek olan Hollandalıların gitmekten vazgeçtiği bildirildi. Basında yer alan bilgiler Neckermann seyahat acentası tarafından da doğrulandı.

Gece deprem olmasının ardından Hollandalı tatilcilerin uçağa binmek istemedikleri ve çoğunun tatilini iptal ettiği aktarıldı.

Tüm Ege’de hissedilen deprem nedeniyle Yunanistan’ın Kos Adası’nda 1’i Türk 2 kişi hayatını kaybetmiş ve Adada mahsur kalan 205 Türk ise feribotla tahliye edilmişti.

SONHABER.EU