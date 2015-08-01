Hollandalılar: Hollanda kimliği tehdit altında

Hollanda’da EenVandaag tarafından yapılan ankete göre yerli Hollandalıların yüzde 78’i entegrasyonun başarısız ve ülkenin kimliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor.

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Televizyon proğramı EenVandaag’ın anketine katılan 30 bin kişiden üçte ikisi Hollanda kimliğinin tehdit altında olduğuna inanıyor ve entegrasyonun başarısız olduğunu düşünüyor.

Hollanda’nın kendi kimliğini yitirmeye başladığını ifade eden katılımcıların entegrasyon ve tehditin İslam, göçmenlerin ve yerli Hollandalılara toleransın azalmasından dolayı olduğunu vurguladıkları belirtiliyor.

Eenvandaag’ın aynı zamanda GfK araştırma bürosuna bin yabancı kökenli kişiler arasında bir anket gerçekleştirdiği ve burada çıkan sonuçta katılımcıların çoğunun ülkede yaşayan yabancı kökenli vatandaşların Hollanda’da yaşayabilmek için daha fazla çaba sarfetmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Her iki kesimin de kültür farklılıklarının olabileceğini buna saygı duyduklarını ancak Hollanda’da yaşayan kişilerin bu ülkenin yasalarına uyması gerektiğini savunduğu dikkat çekiyor.

SONHABER.EU