Hollanda’nın cefasını çekenler anlattı

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Foto: Nusret Öksüz / Adnan Şahin

Benzer programlardan farklı olarak Hollanda Sivaslılar Platformu, Hollanda Samsunlular Derneği, Hollanda Karamanlılar Vakfı, Hollanda Konyalılar Vakfı ve Hollanda Türk Müzesi’nin ortaklaşa düzenlediği Ahde Vefa programı Amsterdam’da gerçekleşti.

Böyle bir program için diğer dört kuruluşla bir araya gelen ve inisiyatif alan Hollanda Sivaslılar Platformu başkanı İbrahim Çitil, “ Birinci nesil insanlarımıza şükran borcumuzu bir nebzede olsa ödemek, hayattta olmayanları rahmetle yad etmek için böyle bir inisiyatif aldık. Teklifi götürdüğümüz diğer dernek ve vakıflar hiç düşünmeden evet dediler. Hollanda’ya ilk gelen nesil için ne yapsak azdır. Onlar ilk teşkilatlanmalardan tutun, dernekleşmeler, vakıflar kurulmasında, camilerimizin açılmasında gece gündüz demeden, çoğu dil bile bilmedikleri halde kendilerinden sonra gelen nesiller için çok çalıştılar. Bize düşen görev onların bu emeklerini unutmadığımızı göstermek, onları onore etmektir” dedi.

İlk nesil hayatta olanlarla birlikte bir çok dernek, vakıf temsilcilerinden oluşan yaklaşık yüz kişinin katıldığı programın ( 5 Şubat 2017) ilk ve son olmaycağı belirtildi.

Program çerçevesinde birinci nesilin önderlerinden İbrahim Görmez, Ali Sarı, Gazeteci İlhan Karaçay konuşmacı olarak katılarak Hollanda’ya geliş öykülerini, unutmadıkları anılarını anlattılar.

Hepsinin de hayatlarının, anılarının roman olabileceği oturumun modaretörlüğünü yapan Hidayet Esenkaya zaman zaman sorduğu sorularla konuşmacıları yönlendirdi.

İlk dernekleşme faaliyetlerinde yaşanan sıkıntılar, yaşadıkları konutlar, Hollandalıların kendilerine bakış açıları, iş yerlşerinde yaşanan zorlukları dile getiren Görmez ve Sarı’nın ardından İlhan Karaçay, “ Bir gazeteci olarak tarafız olunmasına rağmen ben tarasız değildim.Hep insanlarımzın yanında oldum. Sadece haber yapmaktan ziyade gün geldi tercümanlık yaptım, gün geldi işverenleri ile konuşarak insanlarımızın sorunlarını çözmeye çalıştık. Bugün Hollanda’da bulunan ikinci, üçüncü hatta dördüncü nesil hazıra kondular denebilir” dedi.

Proğraman katılanlardan HTİB Başkanı Mustafa Ayrancı ise söz alarak; O zamanlar,Siyasi ve dünya görüşleri farklı olsa da o bu insanların ortak sorunlarda ortak tavır aldıklarını ve omuz omuza duruş sergileyebilecek kadar erdemli ve bilinçli olduklarını söyledi. Aynı tutum ve davranışların bugün sergilenmediğinin üzüntüsünü dile getirdi.

Programda şair/yazar Yavuz Nufel’in gurbetçileri anlatan “Göç Destanı” adlı şiirinden bir bölüm okumasının ardından plaket takdimi yapıldı.

İbrahim Görmez, Ali Sarı, İlhan Karaçay başta olmak üzere 15 kişiye daha “Ahde Vefa” plaketleri, proğramı organize eden dernek ve vakıf temsilcileri tarafından takdim edildi.

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