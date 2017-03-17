Hollanda’nın çifte vatandaşlık kampanyası kafa karıştırdı

Hollanda’da Haziran ayında hükümetin başlattığı ” Çifte vatandaşmısınız? Hollanda vatandaşlığınızı kaybetmeyin ” kampanyası, başta Türkiye’ye kesin dönüş yapmış vatandaşlarımızın ve AB dışından olan kişilerin kafasını karıştırdı.

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Hollanda vatandaşlığı bulunan kişilerin başka bir ülkenin vatandaşı olmak istediklerinde Hollanda vatandaşlığının sistemde otomatik düşürüldüğü belirtiliyor. Bunun yanı sıra Avrupa sınırları dışında bulunan ülkelerde 10 yıldan fazla ikamet edildiğinde de Hollanda vatandaşlığını kaybetme riski olduğunda dikkat çekiliyor.

Yetkililer Avrupa dışında yaşayan kişilerin Hollanda vatandaşlığını kaybetmemesi için kullanma tarihi bitmeden yeni pasaport başvurusunda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Aksi tadirde 10 yıl tamamlandıktan sonra vatandaşlığın yine sistemde otomatik olarak düşürüldüğü aktarıldı.

Çifte vatandaşlık konusunda halkın gerekli bilgilere sahip olmadığını düşünen hükümet Haziran ayının başında vatandaşları bilgilendirmek için kampanya başlattı. Bu konuda bilgisi olmayan bazı vatandaşların farkında olmadan Hollanda vatandaşlığını kaybettiğini vurgulayan Devlet Sekreteri Dijkhoff, ” Bir ülkenin vatandaşı olmak öylesine bir durum değil. Bunun etkilerini vatandaşın en ince detayına kadar bilmesi gerektiğini düşündüğümiz için kampanyayı başlattık” dedi.

Daha önce konuyla ilgili Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Ejder Köse de açıklamalarda bulunmuştu.

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