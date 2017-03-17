Hollanda’nın en genç bayan tren makinisti Türk kızı

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Ailesi Konya’nın Ereğli ilçesinden gelen Hollanda doğumlu ve ülkede en genç bayan tren makinisti olan 19 yaşındaki Ayşe Kırat, Kırat, Rotterdam’daki Scheepvaart en Transport College okulunda tren makinistliği eğitimini tamamlayarak geçen ay diplomasını aldı.

Eğitim sürecinde staj gördüğü şirkette tren makinisti olarak işe başlayan Kırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı ülkenin en genç bayan tren makinisti olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Babasının da kendisi ile gurur duyduğunu ifade eden Kırat, “Babam 10 yıldır tren makinisti. Ben 12 yaşlarımda iken, beni bir kere beraberinde işine götürmüştü ve o günden sonra hep tren makinisti olmak istedim.” dedi.

Tren sürmeyi çok sevdiğini aktaran Kırat, “Çok genç biri olarak o kadar yolcunun içinde bulunduğu büyük bir treni sürerek, bu sorumluluğu üzerine almak çok önemli bir şey. Bu da benim hoşuma gidiyor.” ifadesini kullandı.

Yaşını öğrendiklerinde bazı yolcuların şaşırdığını belirten Kırat, “Geçenlerde iki yolcu bana gelip ‘Bu treni sen mi süreceksin?’ diye sordular, bende ‘Evet ben’ deyince trene binmekten vazgeçtiler. Ama ben kendimle gurur duyuyorum. Daha 19 yaşındayım ve ben bir tren sürüyorum.” diye konuştu.

AA