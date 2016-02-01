Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’nın NOS’i Türkiye’de yasaklandı

NOS’in websitesi ile app uygulamasına Türkiye’den ulaşılamiyor. Alınan bilgilere göre Türkiye’de NOS’e erişimin engellendiği belirtiliyor.

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Hollanda’nın NOS’i Türkiye’de yasaklandı

NOS Twitter sayfasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin kendilerine ait websitesi ile app uygulamasını bloke ettiğini duyurdu. Erişimin engellenmesine sebep olarak ise Ankara’da Rus büyükelçi Andrej Karlov’a düzenlenen suikast görüntülerinin online olması gösterildi.

Konuyla ilgili yayımlanan haberlerde, NOS’in Türkiye büyükelçiliği’nden erişimle ilgili karar hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Türkiye’de suikast ile ilgili RTÜK tarafından yayın yasağı getirilmişti. Sitenin ve app uygulamasının erişime engellenmesinin buna bağlı olduğu tahmin ediliyor.

SONHABER.EU

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