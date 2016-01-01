Hollanda’nın Wilders korkusu

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yapılan görüşmelerin ardından Hollanda’nın mitinglere neden karşı olduğunu açıkladı.
Türkiye’de yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili Türk siyasetçilerinin yurtdışındaki seçmenlerle buluşmasına şiddetle karşı çıkan Hollanda’nın neden bu kadar tepki verdiği ortaya çıktı.
Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre Hollandalı yetkililerle yapılan görüşmelerde yaklaşan genel seçimlerde Wilders’ın oylarının yükseleceğini düşündükleri gerekçesiyle referandum mitinglerine Türk siyasilerinin katılmasına sıcak bakılmıyor.
Bu konuda Hollandalı yetkililerin Türkiye’den, ” genel seçim yapıldıktan sonra gelin, şu an uygun bir dönem değil. Sizlerin gelmesi Wilders’ın oylarını artıracaktır ” ricasında bulunduğu ifade edildi.
Çavuşoğlu, ” madem korkularınız var, size yardımcı olurduk. Ancak önce basına açıklayıp ardından bizimle görüşürseniz aynı tavırla karşılığını alırsınız ” sözleriyle açıklamasını tamamladı.
SONHABER.EU
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