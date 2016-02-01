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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’ya bahar erken geldi

Bu yıl Hollanda’da bahar yüzünü erken gösterdi. Hollanda meteoroloji Merkezi (KNMI ) tatafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 10 ile 15 derece olacağı belirtildi.

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Hollanda’ya bahar erken geldi

Güneşli ve yumuşak havaların mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Mart ayının ilk dokuz gününde metrekareye düşen yağmur 20- 25 milimetre olması ise yağış miktarının mevsim normallerinde gerçekleştiğini gösterdi.

1998 yılında metre kareye düşen yağış miktarı 100 milimetre ile mart ayında en fazla yağış alan yıl olmuştu.

Mart ayının geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, hava sıcaklığının ise 10-13 ve 15 derece olacağı tahminlerinde bulunuldu.
Yine de yalancı bahara kanılıp, kışlık elbiselerin dolaplara kaldırılmamasını vurgulayan meteoroloji uzmanları, geceleri donducu ayazların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyorlar.

©SONHABER.EU

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