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Hollanda’ya İltica Başvurusu Yarı Yarıya Azaldı

Hollanda’ya geçen yıl yapılan iltica başvurusu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 46 azaldığı bildirildi.

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Hollanda’ya İltica Başvurusu Yarı Yarıya Azaldı

Hollanda’ya geçen yıl yapılan iltica başvurusu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 46 azaldığı bildirildi.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Müdürlüğünden verilen resmi istatistiki bilgilere göre, 2016 yılında 31 bin 600 kişi Hollanda’ya iltica başvurusunda bulundu. Bu sayının 2015 yılına göre yüzde 46 daha az olduğu belirtildi.

En fazla düşüşün ilk defa iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısında olduğu, bu sayının 2016 yılında 43 bin 100’den 18 bin 200’e düştüğü ifade edildi. İltica başvurularının yüzde 34’ü Suriyeli mülteciler tarafından yapıldı.

Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşma sonucunda, Akdeniz üzerinden Yunanistan’a geçiş yapan mülteci sayısının azaldığı vurgulandı.

Avrupa ülkelerine giren mülteci sayılarındaki düşüşte, Balkan ülkelerinin sınırları kapatarak aldığı önlemlerin de etkisi olduğu ifade edildi.

Almanya hükümeti de geçen hafta yaptığı açıklamada, iltica başvurularında düşüş olduğunu belirtmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, 2015’te ülkeye 890 bin sığınmacının geldiğini, 2016’da ise bu sayının 280 bin’e düştüğünü açıklamıştı.

KAYNAK HABERLER.COM

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