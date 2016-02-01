Hollanda’ya kış havası geri geliyor

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde geçtiği Hollanda’da uzmanlar soğuk hava dalgası ve kar uyarısında bulundu.
Pazartesi günününden itibaren hava sıcaklığında ciddi düşüş olacağını açıklayan meteorloji uzmanları, Salı günü bazı bölgelerde kar yağacağını belirtti.
Çarşamba gününen itibaren yağışların son bulacağı aktarılırken, açık ve güneşli havanın etkili olmasından dolayı hava sıcaklığının oldukça düşük olacağı ifade edildi.
Uzmanlar haftasonu için don uyarısında bulunurken, ” bahar havası yaşarken kış geri geldi ” ifadesini kullandılar.
SONHABER.EU
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