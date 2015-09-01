“ Hollanda’yı sevmiyorsanız burada işiniz ne ”

Hollanda Türk Kadınlar Derneği’nin ( HTKD ) Girişimci Kadınlar ve Ekonomi Konferansı’nda Hollanda’ya gelen ünlü İşadamı Yavuz Yüksel konuşmasında, daha önce Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nın farklı bir üslup ile kullandığı sözlerin benzeri “Hollandayı beğenmeyen Türkiye’ye gider” ifadesine yer vermesiyle dikkat çekti.

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Yavuz Yüksel, “ Kim ne derse desin Hollanda haklı” dedi. “ Hollanda çok güzel bir ülke, bu ülkenin yasalarına uyun, imkanlarından faydalanın. Misafir olduğunuzu unutmayın. Hükümetler arasında olan gerginliklerden yola çıkarak yılladır yaşadığınız ülkeye karşı tutum içinde olmanız size bir şey kazandırmaz. Şayet memnun değilseniz çıkar Türkiye’ye gidersiniz” dedi.

Hollanda haklı, sözlerini Türkiye’de dile getirdiğini zaman zaman eleştiriler aldığını söyleyen Yavuz Yüksel, Hollanda Türkiye ilişkilerinin kısa zamanda normale döneceğine inandığını, iki ülkenin dostluğunun 400 yılı aşkın köklü bir temeli olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

Daha önce Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından farklı bir üslupla kullanılan ve Yavuz Yüksel’in de benzer cümlesi; “Hollandayı beğenmeyen Türkiye’ye gider” sözünü katılımcılardan bazıları “ Haklı”, bazıları ise, “Kitabın orta yerinden konuştu “ şeklinde değerlendirdi.

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