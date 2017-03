HTF başkanı Murat Gedik: Hollanda sınıfta kaldı!

A+A-

Gedik, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının geleceğinin bu ülkede olduğunu ancak Türkiye’nın de anavatanları olduğunu unutmamak gerektiğini belirtti.

Gedik, kimsenin Türkiye ile köklü bağları olan bu vatandaşlara yaşadıkları ve geldikleri ülke arasında seçim yapmaya zorlayamayacağını ifade etti.

Hollanda hükümetinin yaşanan krizde sınıfta kaldığını aktaran Gedik, bu durumun sağduyu ve yetkililerin başka ülkelerin bakanlarına karşı kısıtlamalarına son vermelerini istediklerini vurguladı.

Gedik’in sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajı:

De toekomst van Turkse Nederlanders ligt in Nederland, maar de binding met Turkije is historisch, cultureel en familiair ook een feit.

Niemand, en zeker niet politici, mogen ons dwingen om een keuze te maken tussen ONS Nederland en ONS Turkije.

De Nederlandse overheid heeft helaas gefaald in deze crisissituatie. Wij roepen daarom allen op om de situatie niet te laten escaleren. Tevens roepen wij op om diplomaten en ministers van buitenlandse landen op non-discriminatoire wijze te behandelen en hun bewegingsvrijheid te garanderen. (Murat Gedik)

