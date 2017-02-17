HTF’den diğer STK’lara örnek

Hollanda Türk Federasyonu ( HTF) 15 Mart 2017 Hollanda Genel Seçimleri için kolları sıvadı. Hangi Partiye oy verileceğinden ziyade insanların oy vermesi için sandık başına gitmesi gerektiği üzerinde duran HTF, seçimelere katılım için bir dizi çalışma başlattı.

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Sadece seçim öncesi değil seçim günü de vatandaşlara sandığa gitmeleri için hizmet edeceğini duyuran HTF, tarafndan bastrılan afişlerde “Hollanda’nın Kaderine Ortağız” sloganı yer alıyor.

Basın duyurusu ile seçim çalışmaları hakkında bilgi veren HTF, bildiride “İnsanımızın seçim sandıklarına gitmesi için her türlü teşvik niyetli olan girişimler 15 Mart tarihine kadar devam edecektir. “Hollanda’nın Kaderine Ortağız” sloganı ile 15 Mart’a bu teşvik çalışmaları devam edecektir” denilmekte. Hollanda genelinde tüm şubelerindeki gönüllüleri ile başta engelli, yaşlı ve hasta olmak üzere yardıma ihtiyaç herkesi sandık başına götürmek için HTF’nin tüm şubeleri olarak hazır oldukları. Engelli ve yaşlı olanlar için ilk kez böyle bir girişim başlatan HTF’nin bu girişimi takdirle karşılandı.

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