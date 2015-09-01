HTKD ile erkek egemenliğine son!

Hollanda Türk Kadınlar Derneği ( HTKD ) tarafından Hollanda’nın Dordrecht şehrinde Van der Valk otelinde düzenlenen konferans Türk kadınının azmi, cesareti ve başarısının göstergesi oldu.

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Kuruluşlarının üzerinden henüz bir yıl kadar bir sürenin geçmesine rağmen, 700 kadını dernek çatısı altına alan ve geçen süre içinde yaptıkları organizasyonlarla 20 / 30 yıllık erkek egemen köklü dernekleri gölgede bırakan HTKD, davetlilerin tebrik ve takdir dolu sözleri ile ödüllendirildi.

Sunuculuğunu Deniz Sezer ( Türkçe ) ve Tarık Saki’nin ( Hollandaca ) yaptığı konferansta ünlü işadamlarından Turgut Torunoğulları, Yavuz Yüksel, iş kadını Berna Gözbaşı İlter ve T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız birer konuşma yaptılar.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

HTKD Başkanı Sibel Saki’nin davetlilere hoş geldiniz konuşması ve başkanı olduğu HTKD hakkında verdiği bilgilerin ardından Turgut Toprunoğulları, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Edelstaal Grop olarak maddi, şahsi teşviki ve manevi desteği ile kurulan HTKD konferansının ilk konuşmacısı konuşmacısı oldu.

Turgut Torunoğulları yıllardır kadınlarla çalıştığını, kadınlardaki başarıya, azime bizzat şahit olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında, Avrupa’daki Türk kadınlarının her alanda büyük başarılara imza atmalarına rağmen bir çatı altında toplanamayışlarının eksikliğini Hollanda Türk Kadınlar Derneği’nin ( HTKD) giderdiğini, söyledi.

En başarılı siyasetçileri, iş adamlarını, liderleri, bilim adamlarını kadınların doğurduğunu ifade eden Torunoğulları, kadınlara imkan verildiğinde, destek olunduğunda erkeklerin yüz yılda yakaladıkları başarıyı 5 / 10 yılda yakalayacaklarını söyledi.

DEİK ve DTİK olarak, Avrupalı Türklerin yıllardır bekledikleri yasaların çıkmasında verdikleri çabaları ve çıkan yasaları tek tek ( askerlik parası, pasaport harçları, vize, boşanma davalarının tanınması, Avrupalı Türklerin araçlarının Türkiye’de kalış sürelerinin 2 yıla çıkması vb gibi ) sıralayan Torunoğulları, en önemli sorunlardan geriye gümrüklerden geçiş ve ülkeler arasında diplomaların denkliği olduğunu belirtti. “HTKD’ne desteğimiz sürecek” diyen Torunoğuları, bu zamana kadar yapmış oldukları hayırlı işlerin, bundan sonra yapacaklarının teminatı olduğunu belirtti.

Kitabın orta yerinden konuştu

Daha sonra dünyanın 19 ülkesinde petrol, havacılık, inşaat başta olmak üzere değişik sektörlerde iş yapan Yavuz Yüksel hayatından kesitlerle başarının sırrını anlattı, HTKD’ni tebrik etti. Konuşmasını kendine has üslubu ile sürdüren Yavuz Yüksel anlattığı anekdotları, anıları ile zaman zaman davetlileri gülme krizine soktu. Aslen Erzurumlu olan Yavuz Yüksel, ağa çocuğu olmasına rağmen portakalı ilk kez 9 yaşında gördüğünü o zamana kadar adını bile bilmediğini söyledi. Daha sonra Amerikan kolejine yazılıp, oradaki çocuklar gibi olmak için verdiği mücadeleyi mizahi bir dille anlattıktan sonra, başarıdaki en büyük sırlardan birsinin de insanın olduğu gibi, kendi gibi doğal, örf adet ve ananelerine bağlı, geldiği yeri, geçmişini unutmamakta olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Hollanda Türkiye ilişkilerine de değinen Yavuz Yüksel, “ Kim ne derse desin Hollanda haklı” dedi. “ Hollanda çok güzel bir ülke, bu ülkenin yasalarına uyun, imkanlarından faydalanın. Misafir olduğunuzu unutmayın. Hükümetler arasında olan gerginliklerden yola çıkarak yılladır yaşadığınız ülkeye karşı tutum içinde olmanız size bir şey kazandırmaz. Şayet memnun değilseniz çıkar Türkiye’ye gidersiniz” sözü katılımcılar tarafından “ Kitabın orta yerinden konuşmak olarak değerlendirildi.

Kadına destek, değil fırsat verilsin

Başladığı işini bu gün Türkiye dışında 100 ülkeye taşıyan Türkiye’nin yatak sektöründeki rakipsiz ismin başında bulunan iş kadını Berna Gözbaşı İlter, Hollanda’ya gelirken bu kadar kadını bir arada göreceğini tahmin etmediğini söyledi. Başarı öyküsü ilgi ile dinlenen Berna Gözbaşı İlter, başarılı olmanın sırlarını verdi. Kadınların başarılı olmalarında erkeklerin desteği ile birlikte fırsat verilmesinin, fırsat verilen kadınların ne kadar başarılı olabildiğinin örneklerinin sayısının bilinenden de çok olduğunu söyleyen Berna Gözbaşı İlter, bir kadın olarak HTKD’ne ve destek verenlere başkan Sibel Saki ve Turgut Torunoğulları nezdinde teşekkür etti.

İş, siyaset, sanat dünyasından bir çok tanıdık simaya ev sahipliği yapan konferansta T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Aydın’ında teşekkür ve tebrik konuşmasından sonra HTKD tarafından konuşmacılara bire teşekkür plaketi verildi.

Davetlilerin biribirleri ile tanışma ve birlikte iş imlkanlarının doğmasına vesile olan resepsiyonda kadınlar Yavuz Yüksel ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.

Fotograflar: Mehmet Köse

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