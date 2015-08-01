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İçişleri Bakanlığı eylemler nedeniyle müfettiş görevlendirdi

Fransa’da kimlik kontrolü sırasında bir gencin coplu cinsel saldırıya maruz kalması olayında yeni iddiaların ortaya çıkması üzerine İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

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İçişleri Bakanlığı eylemler nedeniyle müfettiş görevlendirdi

Fransa’da iki haftadır banliyö olaylarının yeniden ortaya çıkmasına neden olan, kimlik kontrolü sırasında polisin coplu cinsel saldırısı iddialarında yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun olaydan bir hafta önce başka bir gence de şiddet uyguladığı yönündeki iddialar sonrası İçişleri Bakanlığı olaya el koydu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, polis kontrolü sırasında coplu tecavüze uğradığı iddiaları ile gündeme gelen Theo isimli 22 yaşındaki gencin bir arkadaşının da olaydan bir hafta önce benzer uygulamaya maruz kaldığına dair basında çıkan haberlere değinildi.

Bakanlık, İçişleri Bakanı Bruno Le Roux’nun, iki olayın da aydınlatılması için Ulusal Polis Teftiş Birimini görevlendirdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, “Bunlar aynı polis memurunu hedefleyen ve aydınlatılması için tüm araştırmaların yapılması gereken ağır suçlamalar. Yeni iddialarla ilgili bilgilendirilen İçişleri Bakanı, gerekenin yapılması için Ulusal Polis Teftiş Birimini devreye soktu.” dedi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Theo’nun arkadaşı olduğunu söyleyen Mohamed K. isimli genç, benzer bir saldırıya olaydan bir hafta önce kendisinin de maruz kaldığı söylemişti.

Aynı mahallede yaşayan genç, kendisine benzer uygulamada bulunan polislerin arasında, Theo’ya copla cinsel saldırıda bulunan polis memurunun da olduğunu iddia ediyor.

Drancy banliyösünde ise Alexandre isimli genç, 2015 yılında benzer bir şekilde kontrol sırasında cinsel saldırıya uğradığını Fransız BFM haber kanalına anlattı.

2 Şubat’ta kimlik kontrolü sırasında yaşanan olay Paris ve banliyölerinde şiddetli protesto gösterilerine neden oldu. Theo isimli 22 yaşındaki gencin 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin 4 polis açığa alınmış, polislerden biri hakkında “cinsel saldırı”, diğerleri için ise “kasti şiddet” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Suçluların cezasız kaldığı ve polis şiddetinin üstünün örtüldüğünü iddia eden banliyö halkı, iki haftadır protesto gösterisinde bulunuyor. Çok sayıda aracın yakıldığı ve işyerlerinin yağmalandığı dün akşamki gösterilerde 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

AA

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