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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İçme suyuna zam gelebilir

Alman Federal Çevre Dairesi, içme suyunun yakında yüzde 45 dolayında pahalanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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İçme suyuna zam gelebilir

Sıvı ve katı gübreleme nedeniyle tarlaların aşırı nitratla yüklendiğine dikkat çeken uzmanlar, tarımdaki aşırı gübrelemeden kaynaklı nitrat yoğunlaşmasının içme suyunu da tehdit ettiğini vurguladı.

Arındırma için yapılacak harcamaların suyun fiyatına yansıyacağı ileri sürüldü.

Sabah.de

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