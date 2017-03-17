II. Dünya savaşında Arnhem Şehri’nin kurtuluşu kutlandı

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II. Dünya Savaşında Batı Cephesindeki Hollanda’da Müttefikler ve Almanya arasında gerçekleşen muharebedir. Muharebe [[17 Eylül günü Britanyalı ve Polonyalı paraşütçülerin Arnhem’e inmesiyle başlayıp 26 Eylül günü Almanya’nın zaferiyle sona ermiştir. Özellikle Arnhem köprüsü muharebenin sembolü haline gelmiştir.

Hollanda, Arnhem’deki Arnhem Köprüsü 17 Eylül 1944’te önce Almanlardan İngilizlere sonra İngilizlerden Almanlara geçmiştir.

Market Garden Harekâtı, 2. Dünya Savaşı sırasında, Mareşal Bernard Montgomery tarafından hazırlanan ve Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık ortak güçlerinin Hollanda üzerinden Almanya’ya girmesini amaçlayan operasyondur. 17 Eylül – 25 Eylül 1944 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu ikinci bölümde, operasyonun başarısızlığına neden olan temel hatalar üzerinde kısaca durmak istiyorum.

Operasyon sonunda, Arnhem köprüsü alınamadığı gibi, Müttefik kuvvetler çok sayıda asker ve malzeme kaybetmişlerdir. John Piekalkiewicz gibi bir çok askeri tarihçi, bu harekâtı, Almanların Batı cephesinde ki, son zaferi olarak nitelendirirler.

John Frost Brug koprusu: II. Dunya Savasi’nda Arnhem Muharebesi Market Garden Operasyonu’nda Ingiliz ve Polonyalı birliklerin Arnhem’e paraşutle indirilmesi ile ellerine gecirip savundukları koprübaşi olup sonunda basarısız kalıp teslim oldukları mevkideki yıkılmış olan koprünün yerine yapılan yeni kopru. Ismi bu kopruye hucum edip eline geciren ve Alman hucumlarına karşı savunan Ingiliz komutanın anısınadır.

Operasyon neden beklenen başarıya ulaşamadı?

Yapılan hatalar:

-Müttefik Kara Kuvvetlerinin ilerlemesi gereken güzergah dar bir yoldan oluşuyordu.

Zırhlı birlikleri ilerlemesi ve doğal olarak, Alman Kara Kuvvetleri ile çarpışarak ele geçirmesi gereken güzergah üzerinde ki yol çok dardı. Ancak, iki arabanın yan yana geçebileceği bir anayol düşünün. Güzergah üzerinde çok sayıda küçük yerleşim yeri ve ağaçlıklı bölge var. Tüm bunlar, savunma yapan Alman birliklerinin işini kolaylaştırdı. Tanju Hocamızın değerlendirmesiyle, “Burada hata Almanlarla ilgili temelsiz beklentilerden, gecikmelere yol açan tereddütlerden, kötü planlamadan, ve EN BÜYÜK BEKLENTİ HATTINDA TAARRUZDAN kaynaklanmıştır.”

-Hava koşullarının kötülüğü, harekâtın ilk günlerinde, hem Hava İndirme, hem de yakın destek uçaklarını devre dışı bıraktı.

-Bazı hava indirme noktaları, ele geçirilmesi gereken köprülere, çok uzaktı.