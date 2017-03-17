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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İlkokulda ‘ cinsel oyun ‘ polisi harekete geçirdi

Hollanda’da ilkokul öğrencilerinin aralarında ‘ cinsel oyun ‘ oynadıkları ortaya çıkmasının ardından tehdit mesajı alan okulda güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

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İlkokulda ‘ cinsel oyun ‘ polisi harekete geçirdi

Den Bosch kentind ebulunan De Springplank ilkokulunda greop 3 ve 4 öğrencilerinin ‘ cinsel oyun’ oynadıkları bilgisinin yayılmasının ardından okul heyetinin tehdit edildiği belirtildi. Okulda güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve polisin nöbet tuttuğu bilgisi verildi.

Yaşananlardan huzursuz olan velilerin yerel medyaya verdikleri demeçte çocukların okulda cinsel içerikli oyunlar oynadığını ifade etmesinin ardından okul heyetinin yaptığı açıklamada, semtte ve okulda bazı çocuklar arasında cinsel sınırı aşan davranışların tespit edildiğini aktardı.

Okul heyetinin de bu durumu teyit etmesiyle birlikte okulun tehdit edildiği ve bu nedenle polisin çeşitli güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

GGD, emniyet ve rehberlik ortak inceleme başlattı.

SONHABER.EU

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