İmamlarla ilgili kamuoyuna açıklama

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DİTİB’in tutumu nettir, yöneltilen eleştirileri ciddiye almaktadır.

DİTİB, bu konunun tartışılmaya başlandığı andan itibaren iddialarla ilgili tutumunu ortaya koymuş, konuyla ilgisinin olmadığını, Birliğe bağlı hiçbir birimin kimseden gizli ve özel hiçbir bilgi istemediğini açıkça belirtmiştir. Yaşanan süreçte kamuoyunun ilgisi doğaldır. Ancak kamuoyunda iddiaların DİTİB ile ilgisini incelemeden sürekli Birliğimizi suçlayıcı tavır takınılması ve birçok alanda ilişkilerin dondurulması, kuruluşdan beri bu ülkede açık, mutedil, aklı ve barışı önceleyen, en büyük İslam dini cemaati olarak hizmet veren DİTİB’i ve cemiyetlerimizde fahri görev yapan yöneticilerimizi ve sayıları yüzbinleri bulan üyelerimizi üzmektedir.

DİTİB bütün dini inançlara ve dünya görüşlerine saygılıdır ve radikalizmden uzak bir anlayışı benimser

DİTİB bütün dini inançlara ve dünya görüşlerine saygılıdır.Din hizmetlerinde Diyanet´in de temsil ettiği radikalizmden uzak güvenilir kaynaklara dayanan din anlayışını referans alır.

Bu nedenle cemiyetlerimizde görevli Diyanet imamların sunduğu din hizmetini radikalizme karşı güvence olarak kabul eder. DİTİB cemiyetlerinde aşırı Selefi ve radikal unsurların barınamadığı bunun açık tezahürüdür.

DİTİB İmamların amiri değildir, din hizmetlerini tüzüğüne uygun olarak Diyanet´in dini tecrübesi üzerinden sağlar.

DİTİB, imamlar konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, 15.12.2016 tarihli açıklamasında, imamların güven esasına dayalı din hizmet yaptığını, bu güveni sarsacak durumlar varsa buna izin verilmeyeceğini, söz konusu iddiaların inceleneceğini ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştur. DİTİB, partneri olan Diyanetten iddiaların vuzuha kavuşturulmasını talep etmiştir. İmamları gönderen ve onlardan sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hiç bir çalışanının başka kimsenin özel hayatını araştırma ve soruşturma veya yasal haklarını ihlal gibi bir davranış içinde olamayacağını, bu konuda ortaya çıkacak durumlarla ilgili Başkanlığın gerekli incelemeyi yapacağını vurgulamıştır.

Diyanet İncelemesi sonucu gereğini yapmıştır.

Diyanet İşleri başkanlığı gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmış ve “Esasen Avrupa ülkelerini ilgilendirmeyen bir yazı bağlamında bazı din görevlilerinin yetki aşımında bulunduğunun tespit edildiğini, Alman kamuoyunda Başkanlık ve din görevlilerine yönelik olumsuz algı oluşturulması ve kırk yıldır devam eden güven ve samimiyete dayalı ilişkilerin zedelenmemesi için bu din görevlilerinin Almanya’daki görevlerine son verilmesini” uygun görmüştür

DİTİB benzer durumların tekrarlanmaması için kendi içinde yapısal değişiklik dahil ne tür tedbirler alınabileceğini değerlendirmektedir.

DİTİB de kendi kurumsal değerlendirmelerini Eyalet birlikleri ve cemiyetleriyle yaparak ne tür tedbirler alınabileceğini ve teşkilat yapısında ne tür iyileştirmeler yapılabileceğini müzakere etmektedir. Yakın tarihte gerçekleşecek olan Genel Kurulunda bu çalışmalar geniş şekilde değerlendirilip somutlaştırılacaktır. Bunun yanında DİTİB, imamlara yönelik eğitim çalışmalarının neler olabileceğini, Almanya’da görev yapan imamların hizmet ilkelerini netleştirilerek bu ilkelere titizlikle uymaları, böylece din hizmetinin devamının sağlanması için neler yapılacağı hususunu Diyanet ile görüşmektedir. Değerlendirmeler sonucunda güvene dayalı ilişkinin devamını sağlayacak ve DİTİB’in yapısını daha da güçlü hale getirecek esaslar noktasında buluşulacağına inanıyoruz.

DİTİB gelecekte benzer tartışmaların yaşanmamasını kararlı bir şekilde takip edecektir.

DİTİB, benzer tartışmaların gelecekte yaşanmaması için gerekeni kararlı bir şekilde yapacak, hatalı davranışlara müsamaha ve müsaade etmeyecektir. DİTİB olarak Almanya’da Müslümanlara yönelik din hizmetinin hiçbir kişi veya grup tarafından politik ve ideolojik yönden istismar edilmeden hukuk çerçevesinde ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde en etkili ve doğru bir şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade ediyoruz.

DİTİB Federal Birlik