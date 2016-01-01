İngiltere Başbakanı:Saldırganın kimliği belli oldu

Güncelleme: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, “DEAŞ görünen bütün saldırıları üstleniyor. Biz henüz İngiltere saldırısı ve DEAŞ arasındaki bağlantıyı kuramadık.” dedi.

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İngiltere Başbakanı Theresa May, “İngiltere polisi, Manchester’daki saldırının failinin kimliğini bildiğine inanıyor” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, güvenlik toplantısının ardından gazetecilere bir açıklama yaptı.

May, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini söyledi ve bunun bugüne kadar İngiltere’nin kuzeyini hedef alan “en kötü saldırı” olduğunu belirtti.

İngiliz başbakan ayrıca, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ancak soruşturma devam ettiği için şu aşamada bunun açıklanmayacağını da sözlerine ekledi.

İngiltere Manchester Arena’da dün gece gerçekleştirilen terör saldırısını terör örgütü DAEŞ üstlendi. DAEŞ’li teröristin adının Selam Abidiyi olduğu öğrenildi.

Haber7