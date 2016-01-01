Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İngiltere Başbakanı:Saldırganın kimliği belli oldu

Güncelleme: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, “DEAŞ görünen bütün saldırıları üstleniyor. Biz henüz İngiltere saldırısı ve DEAŞ arasındaki bağlantıyı kuramadık.” dedi.

A+A-

İngiltere Başbakanı:Saldırganın kimliği belli oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May, “İngiltere polisi, Manchester’daki saldırının failinin kimliğini bildiğine inanıyor” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, güvenlik toplantısının ardından gazetecilere bir açıklama yaptı.

May, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini söyledi ve bunun bugüne kadar İngiltere’nin kuzeyini hedef alan “en kötü saldırı” olduğunu belirtti.

İngiliz başbakan ayrıca, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ancak soruşturma devam ettiği için şu aşamada bunun açıklanmayacağını da sözlerine ekledi.

İngiltere Manchester Arena’da dün gece gerçekleştirilen terör saldırısını terör örgütü DAEŞ üstlendi. DAEŞ’li teröristin adının Selam Abidiyi olduğu öğrenildi.

Haber7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Trafik cezalarında düşüş yaşandı Trafik cezalarında düşüş yaşandı

Hollanda'da 2017 yılının ilk aylarında trafik cezası sayısının geçtiğimiz yıla göre düşüş gösterdiği belirtildi....

ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı

Dün gece yarısı İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından birçok Avrupa ülkesinde terör seviyesi en üst seviyeye çıkar...

Mercedes’e 23 savcı ve 230 polis ile operasyon Mercedes’e 23 savcı ve 230 polis i...

Alman otomobil devi Mercedes Benz tesisleri dizel skandalı sonrasında aranıyor....

İngiltere’de bomba paniği! AVM boşaltıldı İngiltere’de bomba paniği! AVM boş...

Dün katliamın yaşandığı Manchester'da Arndale alışveriş merkezinin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyuld...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Trafik cezalarında düşüş yaşandı Trafik cezalarında düşüş ...

Hollanda'da 2017 yılının ilk aylarında trafik cezası sayısın...

ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı ABD uyardı! Avrupa paniğe...

Dün gece yarısı İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırı...

Leenbakker satılıyor Leenbakker satılıyor

Hollanda'da önde gelen firmalar arasında yer alan Blokker Ho...

Hollanda Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke oldu Hollanda Türkiye’ye...

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye 2010-2017 arası...

Mercedes’e 23 savcı ve 230 polis ile operasyon Mercedes’e 23 savcı...

Alman otomobil devi Mercedes Benz tesisleri dizel skandalı s...

‘ İsrail-Filistin barışının sağlanması konusunda kararlıyım ‘ ‘ İsrail-Filistin b...

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin...

AB’den Ermenistan’a Türkiye çağrısı AB’den Ermenistan&#...

Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalle...

İskandinav ülkelerinde oruç süresi 22 saati bulacak İskandinav ülkelerinde or...

İsveç, Norveç ve İzlanda'nın bazı kentlerinde Müslümanlar ra...

Tıpta devrim gibi buluş! Sınırsız kan… Tıpta devrim gibi buluş! ...

Bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmalar, laboratuvar...

İngiltere’de bomba paniği! AVM boşaltıldı İngiltere’de bomba ...

Dün katliamın yaşandığı Manchester'da Arndale alışveriş merk...

VIDEO GALERİ