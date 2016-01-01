Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İngiltere’de bomba paniği! AVM boşaltıldı

Dün katliamın yaşandığı Manchester’da Arndale alışveriş merkezinin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor.

A+A-

İngiltere’de bomba paniği! AVM boşaltıldı

Reuters haber ajansı, dün gece 22 kişinin öldüğü terör saldırısının gerçekleştiği İngiltere’nin Manchester kentinde Arndale alışveriş merkezinin tahliye edildiğini duyurdu. Önce görgü tanıkları bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduğu ifade etti.

ŞÜPHELİ PAKET

Patlama sesinin şüpheli bir paketin imha edilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. İngiliz polisinden az önce yapılan açıklamada, AVM’nin yeniden açılacağı ifade edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Reuters’ın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre AVM’den çok sayıda kişinin koşarak uzaklaştığı belirtiliyor. Bir görgü tanığı, “El ele tutuşarak dışarı doğru kaçışan insanlar var” ifadesini kullandı. Olay yerinden bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İngiltere’nin Manchester şehrinde ABD’li şarkıcı Ariane Grande’nin konser verdiği ‘Manchester Arena’da patlama yaşanmıştı.

Haber7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Trafik cezalarında düşüş yaşandı Trafik cezalarında düşüş yaşandı

Hollanda'da 2017 yılının ilk aylarında trafik cezası sayısının geçtiğimiz yıla göre düşüş gösterdiği belirtildi....

ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı

Dün gece yarısı İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından birçok Avrupa ülkesinde terör seviyesi en üst seviyeye çıkar...

Mercedes’e 23 savcı ve 230 polis ile operasyon Mercedes’e 23 savcı ve 230 polis i...

Alman otomobil devi Mercedes Benz tesisleri dizel skandalı sonrasında aranıyor....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Trafik cezalarında düşüş yaşandı Trafik cezalarında düşüş ...

Hollanda'da 2017 yılının ilk aylarında trafik cezası sayısın...

ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı ABD uyardı! Avrupa paniğe...

Dün gece yarısı İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırı...

Leenbakker satılıyor Leenbakker satılıyor

Hollanda'da önde gelen firmalar arasında yer alan Blokker Ho...

Hollanda Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke oldu Hollanda Türkiye’ye...

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye 2010-2017 arası...

Mercedes’e 23 savcı ve 230 polis ile operasyon Mercedes’e 23 savcı...

Alman otomobil devi Mercedes Benz tesisleri dizel skandalı s...

‘ İsrail-Filistin barışının sağlanması konusunda kararlıyım ‘ ‘ İsrail-Filistin b...

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin...

AB’den Ermenistan’a Türkiye çağrısı AB’den Ermenistan&#...

Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalle...

İskandinav ülkelerinde oruç süresi 22 saati bulacak İskandinav ülkelerinde or...

İsveç, Norveç ve İzlanda'nın bazı kentlerinde Müslümanlar ra...

Tıpta devrim gibi buluş! Sınırsız kan… Tıpta devrim gibi buluş! ...

Bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmalar, laboratuvar...

İngiltere’de bomba paniği! AVM boşaltıldı İngiltere’de bomba ...

Dün katliamın yaşandığı Manchester'da Arndale alışveriş merk...

VIDEO GALERİ