İngiltere’de bomba paniği! AVM boşaltıldı

Dün katliamın yaşandığı Manchester’da Arndale alışveriş merkezinin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor.

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Reuters haber ajansı, dün gece 22 kişinin öldüğü terör saldırısının gerçekleştiği İngiltere’nin Manchester kentinde Arndale alışveriş merkezinin tahliye edildiğini duyurdu. Önce görgü tanıkları bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduğu ifade etti.

ŞÜPHELİ PAKET

Patlama sesinin şüpheli bir paketin imha edilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. İngiliz polisinden az önce yapılan açıklamada, AVM’nin yeniden açılacağı ifade edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Reuters’ın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre AVM’den çok sayıda kişinin koşarak uzaklaştığı belirtiliyor. Bir görgü tanığı, “El ele tutuşarak dışarı doğru kaçışan insanlar var” ifadesini kullandı. Olay yerinden bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İngiltere’nin Manchester şehrinde ABD’li şarkıcı Ariane Grande’nin konser verdiği ‘Manchester Arena’da patlama yaşanmıştı.

Haber7