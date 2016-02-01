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Avrupa'nın Güçlü Medyası

İngiltere’de Müslümanlarla ilgili yanlış haberlere karşı mücadele

İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad Versi, İngiliz basınında yer alan İslam dini ve Müslümanlarla ilgili yanlış ve hatalı haberleri düzeltmek amaçlı proje başlattı.

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İngiltere’de Müslümanlarla ilgili yanlış haberlere karşı mücadele

İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad Versi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, yanlış haberlerin aşırı sağ görüşlü kişiler tarafından hemen benimsendiğini ve bunun Müslüman karşıtı tepkilerin artmasına neden olduğunu kaydetti.

Versi, proje kapsamında bugüne kadar İngiliz basınında yer alan yaklaşık 20 haberi düzelttirdi. Bir o kadar daha yanlış haberi ülkedeki basın ombudsmanı Bağımsız Basın Standartları Örgütüne (Ipso) şikayet eden Versi, yanlış haber yapan bazı kurumların mağdurlara tazminat ödemesini de sağladı.

Versi’nin düzelttiği haberler arasında İngiltere’nin en çok satan tabloid gazetesi Sun’ın “Süpermarket terörü: Silahlı adam Allahu Ekber diye bağırarak İspanyol süpermarketine ateş açtı” başlıklı haberi yer alıyor. Versi’nin bu haberi şikayet etmesinden sonra haber başlığı “Süpermarket Dehşeti: Silahlı adam İspanyol süpermarketinde ateş açtı” olarak değiştirildi. Sun’ın özür dileyerek yayımladığı tekzipte ayrıca, yerel bir polis memurunun saldırganın “Allahu Ekber” diyerek bağırmadığı beyanı da yer alıyor.

Ağır cezai yaptırım önerisi

Daily Mail’in internet sitesinde yer alan ‘Müslüman bir annenin dini motivasyonlarla öldürüldüğü’ haberi de Versi’nin şikayetleri arasında bulunuyor. “Dört çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü: İslami bir namus cinayeti olabilir” orijinal başlıklı haberdeki “İslami” kelimesinin kaldırılmasını sağlayan Versi, “Namus cinayetleri dinsel değil daha çok kültürel bir mevzu. İslam dini bu tarz sözde namus cinayetlerini desteklemiyor.” diye konuştu.

Mikdad Versi, bu tarz yanlış haberlerin tespiti halinde Bağımsız Basın Standartları Örgütü Ipso’nun bu kurumlara ağır cezai yaptırımlar uygulaması önerisinde de bulundu.

KAYNAK AA

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