İngiltere’de patlama

A+A-

Pop sanatçısı Ariana Grande’nin konseri sırasında meydana gelen patlama sonrasında panik yaşandığı belirtilirken Manchester Polisinin insanlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Diğer yandan Twitter kullanıcıları konser sırasında silah sesi veya bombaya benzer seslerin duyulduğunu ve birkaç kişinin kanlar içinde olduğunu aktardı.

Manchester polisinden bölgedeki gelişmelere dair yapılan açıklamada, müzisyen Ariana Grande’nin konserinin bitiminde patlama yaşandığı iddialarına ilişkin polisin harekete geçtiği belirtildi.

Polis: Ölü ve yaralılar var

Olayda yaşamını yitirenler ile yaralıların olduğu duyurulan açıklamada, ölü veya yaralı sayısı ya da konu hakkında detaylara yer verilmedi. Polis açıklamasında ayrıca ilk yardım görevlilerinin bölgede bulunduğu ifade edilerek, halkın Manchester Arena’dan uzak durması istendi.

Görgü tanıkları ise konser salonunda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktardı.

Bu arada, 21 bin kişi kapasiteli konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda da seferler askıya alındı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde bir görüntü de paylaşıldı.



Herkes çığlık atıyordu

Paylaşılan videoda panikle konser salonundan çıkmaya çalışan insanlar gözüküyor. Paylaşımı yapan Hannah Dane, Guardian gazetesine “Manchester arenasında oldukça yüksek bir patlama duyuldu ve sallandı, sonra herkes çığlık attı ve dışarı çıkmaya çalıştı” dedi.

Guardian gazetesine konuşan 26 yaşındaki Suzy Mitchell, mahalleyi sallanan büyük bir patlamanın yaşandığını bildirdi. Mitchell “(Ben sadece) yatağımdan büyük bir patlama duydum, dairemin önüne çıktım. Herkes kaçıyordu.” diye konuştu.

Görgü tanıklarından 18 yaşındaki Jade Baynes, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada konser alanından ayrılmasının ardından silahlı polisler tarafından kaçmasının söylendiğini ifade etti. Baynes ve arkadaşı yüksek sesli patlamalar duyduğunu söyledi.

“Yerde ceketler ve cep telefonları vardı”

Bir diğer görgü tanığı Robert Tempkin “Herkes bağırıp çağırıyordu, kaçışıyordu. Yerde ceketler, cep telefonları vardı. Bazıları kan gördüklerini söylüyordu, bazılarıysa balon veya hoparlörün patladığını söyledi” dedi.

Manchester’da yayımlanan Evening Standart gazetesi muhabiri Scheerhout, Twitter hesabından bölgeye yakın Wysthenshawe hastanesindeki Acil Servis çalışanlarının ‘çok sayıda yaralı beklediklerini’ yazdı.

Guardian gazetesi muhabiri Frances Perrauding de sosyal medyada paylaştığı videoda, bomba imha ekiplerinin de bölgeye intikal ettiğini aktardı.

CNN TÜRK