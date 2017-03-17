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Avrupa'nın Güçlü Medyası

İngiltere’de tarihi Kur’an-ı Kerim’in satışı durduruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye topraklarından yasa dışı yollarla çıkarıldığı düşünülen eser hakkında girişim başlatmıştı.Hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından sülüs hattı ile yazılan ve İngiltere’deki bir müzayedede açık artırmaya çıkarılması planlanan Kur’an-ı Kerim’in satışı durduruldu.

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İngiltere’de tarihi Kur’an-ı Kerim’in satışı durduruldu

Osmanlı hat ekolünün öncüsü hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından 16. yüzyılda sülüs hattı ile yazılan ve İngiltere’deki bir müzayedede açık artırmaya çıkarılması planlanan Kur’an-ı Kerim’in satışı durduruldu.

Başkent Londra’daki Christie’s Müzayede Evinden AA muhabirine yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek “İslam Sanatı” adlı müzayedede satılması beklenen Kuran-ı Kerim’in açık artırma listesinden çıkarıldığı belirtildi.

Müzayede yetkilileri, söz konusu nadide eserin satıştan çıkarılma sebebine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

Eserin satışını Kültür ve Turizm Bakanlığı engelledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye topraklarından yasa dışı yollarla çıkarıldığı düşünülen eser hakkında girişim başlatmıştı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına başvuran bir kişi, Mustafa Dede tarafından 16. yüzyılda sülüs hattı ile yazılan Kur’an- Kerim’in Türkiye’den kaçak yollarla çıkarıldığı ihbarında bulunmuş, bu sırada müzayede evi de söz konusu eseri 120 bin sterlin başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarmıştı.

İhbarı değerlendiren ve eserin kaçak yollarla İngiltere’ya götürüldüğü ihtimali üzerinde duran Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla müzayede şirketiyle temasa geçmişti.

Londra Büyükelçiliği üzerinden müzayede şirketine gönderilen yazıda, Türkiye topraklarından yasa dışı yollarla çıkarıldığı yönünde kuvvetli şüphe bulunan Kuran-ı Kerim’in satıştan çekilmesi talebi iletilmişti.

AA

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