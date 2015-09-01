İnternet sapığı Aydın Ç. yargı önünde

7 yıl önce Kanada’da 15 yaşında Amanda Todd adlı bir kızın intihar etmesine neden olduğu iddia edilen Aydın Ç.’nin ( 38) duruşması Hollanda’da yapıldı.

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Reşit olmayan 34 kız ile birlikte 5 de eşcinsel erkeğe, kamera önünde erotik pozlar vermeye ikna ettikten sonra şantaj yapmak suçuyla hakim önüne çıkan Aydın Ç’ için iddia makamı 10 yıl hapis cezası istedi.

Sanık sandalyesinde oturan Aydın Ç.’nin hakkında iddialar sadece bunlarla sınırlı değil.

Çocuk pornosu ve uyuşturucu bulundurmak ile kimlik yolsuzluğu yapmakla da suçlanan Aydın Ç.’nin hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi.

15 yaşındaki Amanda Todd adlı kızı interette üstsüz poz vermeye ikna eden ve daha sonra çektiği fotoğraflarla şantaj yapması sonucu genç kızın intihar etmesine neden olan Aydın Ç, genç kızın YouTube’a yüklediği videoda anlattıkları ile deşifre olmuştu.

Kanada’da hakkında açılan çocukları kandırmak, şantaj, tehdit gibi suçlarla birlikte Amando Todd’un intiharına neden olmak suçlarından açılan davalar bulunuyor.

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