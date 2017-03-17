İntertoys’ta silahlı soyguncu paniği

Hollanda’da gündüz saatlerinde İntertoys oyuncak mağazasında silahlı soyguncu paniği yaşandığı belirtildi.
Foto: AT5
Amsterdam’ın Mercatorplein’da bulunan İntertoys mağazasına gündüz vakti 20 yaşlarında bir gencin soygunculuk yaptığı bildirildi. Görgü tanıklarına göre soyguncunun elinde silah vardı. Ancak yapılan incelemelere göre soyguncunun kullandığı silahın ateşli silah olmadığı bilgisi verildi. Ne tür bir silah olduğu ve çaldığı paranın miktarı ise henüz bilinmiyor.
20 yaşlarında olduğu belirtilen soyguncunun 1.90 boyunda, uzun siyah şapkalı ve yakasında kürk olan bir montu olduğu aktarıldı.
Soyguncunun yakalanması için polisin burgernetmelding’den bildiri yolladığı ve görenlerin polis ile irtibata geçmesi istediği belirtildi.
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