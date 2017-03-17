Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İntertoys’ta silahlı soyguncu paniği

Hollanda’da gündüz saatlerinde İntertoys oyuncak mağazasında silahlı soyguncu paniği yaşandığı belirtildi.

A+A-

İntertoys’ta silahlı soyguncu paniği

Foto: AT5

Amsterdam’ın Mercatorplein’da bulunan İntertoys mağazasına gündüz vakti 20 yaşlarında bir gencin soygunculuk yaptığı bildirildi. Görgü tanıklarına göre soyguncunun elinde silah vardı. Ancak yapılan incelemelere göre soyguncunun kullandığı silahın ateşli silah olmadığı bilgisi verildi. Ne tür bir silah olduğu ve çaldığı paranın miktarı ise henüz bilinmiyor.

20 yaşlarında olduğu belirtilen soyguncunun 1.90 boyunda, uzun siyah şapkalı ve yakasında kürk olan bir montu olduğu aktarıldı.

Soyguncunun yakalanması için polisin burgernetmelding’den bildiri yolladığı ve görenlerin polis ile irtibata geçmesi istediği belirtildi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Kati Piri gurbetçilerin Bulgaristan çilesini AP’ye taşıyacak Kati Piri gurbetçilerin Bulgaristan çile...

PvdA'lı Avrupa Parlamentosu üyesi Kati Piri sosyal medyadan Türkiye'ye araçlarıyla tatile giden vatandaşların özellikle Bulgaristan'da ...

Güven Saray beş gündür kayıp Güven Saray beş gündür kayıp

Almanya’nın Hessen Eyaleti’nin Frankfurt kentinde yaşayan 47 yaşındaki Güven Saray adlı Türk kadından 20 Ağustos Pazar gününden beri ha...

Macaristan, Hollanda’dan özür bekliyor Macaristan, Hollanda’dan özür bekl...

Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema'nın Macaristan hükümetini terör gruplarıyla aynı kefeye koyması iki ülke arasında kr...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kati Piri gurbetçilerin Bulgaristan çilesini AP’ye taşıyacak Kati Piri gurbetçilerin B...

PvdA'lı Avrupa Parlamentosu üyesi Kati Piri sosyal medyadan ...

İntertoys’ta silahlı soyguncu paniği İntertoys’ta silahl...

Hollanda'da gündüz saatlerinde İntertoys oyuncak mağazasınd...

Güven Saray beş gündür kayıp Güven Saray beş gündür ka...

Almanya’nın Hessen Eyaleti’nin Frankfurt kentinde yaşayan 47...

Macaristan, Hollanda’dan özür bekliyor Macaristan, Hollanda̵...

Hollanda'nın Budapeşte Büyükelçisi Gajus Scheltema'nın Macar...

Kır: “Kurban kesimi demokratik bir haktır” Kır: “Kurban kesimi demok...

Kurban Bayramına az bir süre kala, Kurban kesimi ile ilgili ...

Müslüman kadın öldüresiye dövüldü Müslüman kadın öldüresiye...

İspanya'da Müslüman bir kadın, Barselona saldırısının ardınd...

Bilgi sızdıran polis memuru gözaltına alındı Bilgi sızdıran polis memu...

Hollanda'da Kuzey Hollanda Polis Teşkilatı'nda görevli bir p...

Schiphol’de aşırı yoğunluk tedbirleri işe yaradı Schiphol’de aşırı y...

Hollanda'da Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanı y...

Kreş sapığı intihar girişiminde bulundu Kreş sapığı intihar giriş...

Hollanda'nın Bilt kentinde bulunan kreşte küçük yaştaki çocu...

Çiftçilerden devlete, ” Bizi aptal yerine koydunuz ! ” Çiftçilerden devlete, ...

Hollanda'da Temsilciler Meclisinde zehirli yumurta skandalı ...

VIDEO GALERİ