İntihar eden Tharukshan’ın (15) ailesinden yetkililere tepki

Hollanda’da arkadaşları tarafından alay edilen 15 yaşındaki Tharukshan’ın intihar etmesi ülkeye yasa boğarken, buna sebep olduğu iddia edilen kişilere karşı savaş açıldı.

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Foto: © Privéfoto

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen çalışıp kendi parasını kazanan Tharukshan’ın okuldaki sözde arkadaşları çocuğun parasını yemek için kullandıklarını farkeden ailenin banka kartını elinden aldığı belirtildi. Diğer öğrencilerin çocuğa yemek ücreti ödettiği ve hatta kendisine makyaj ürünleri alanlar bile olduğu söyleniyor.

Sri Lanka kökenli olan Tharukshan ile sürekli alay edildiği ve bu konuda okulla birlikte ailenin de çok mücadele ettiği ancak bunun intiharı engellemeye yetmediğini ifade eden abla Thanoshiya Selvam, ” yetkililer nerede. Kardeşim hayatına son verdikten sonra yapılanların ne anlamı var. O hayattayken neden kimse ona yardım etmedi. Belkide kurtarabilirdik” sözleriyle acısını dile getirdi.

Okulda yetmiyormuş gibi çocuğu sosyal medya üzerinden de rahatsız etmeye başlayan alaycıların, ” seni burada istemiyoruz. Kimse seni sevmiyor. Sana ihtiyacımız kalmadı artık ” gibi ifadeler kullanıp Tharukshan’ın hayatına son vermek istemesine sebep olanlara karşı Facebook üzerinden ‘nefret’ sayfası açıldığı bildiriliyor.

Tharukshan’ın bu duruma gelmesine sebep olduğu düşünülen diğer dört çocuk ile ilgili işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

SONHABER.EU