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Avrupa'nın Güçlü Medyası

İOT: 15 Mart’ta sandığa gidelim!

İOT: 15 Mart 2017 tarihinde sandığa giderek demokratik hakkımızı kullanalım. Tercihlerimizle gelecekte yaşamak istediğimiz Hollanda’yı biz belirleyelim. Kullanılan her oy önemlidir!

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İOT: 15 Mart’ta sandığa gidelim!

İOT 15 Mart genel seçimle ilgili yayımladığı basın bildirisinde vatandaşların demokratik haklarını kullanmalarını istedi.

Basın bildirisinde şu sözlere yer verildi:

Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak genel seçimler, bu ülkenin yanı sıra Türklerin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Amerika ve Avrupa’da esmekte olan yabancı karşıtı aşırı sağcı popülizm rüzgarının Hollanda’yı ne kadar etkilediği bu seçimlerde ortaya çıkacak. Seçim sonuçları, farklı toplumsal gruplar arasındaki uçurumu büyütecekmi, yoksa değişik kesimler arasında yeni bağların kurulacağı ortak bir geleceğin Hollandasınımı şekillendirecek? İşte bu soruların cevabı 15 Mart tarihinde kısmen sizin kullacağınız oylarla belli olacak.

Seçim kampanyalarında bazı partiler, olası koalisyon ortakları konusunda önceden açıklamalarda bulundular. Siyasi partilerin büyük çoğunluğu islam karşıtı PVV ile bir hükümette yer almayacağını önceden bildirdi. Bir yönüyle olumlu olan bu gelişme, diğer yandan bir tehlike de içeriyor. Radikal bir partinin zaten hükümette yer almayacağının belli olması, 4-5 partili bir koalisyon seçeneğini güçlendiriyor. Bu da insanları sandığa gitmekten alıkoyabilir. Bu, hükümette yer almayacağı kesin olan PVV gibi partiler açısından bir avantaja dönüşebilir. Trump’un Amerika’da başkan seçilmesi konusunda da, bir çok insan ‘mümkün değil, olamaz’ diye düşünüyordu.

Bu nedenle seçim hakkına sahip olan herkesin 15 Mart Çarşamba günü sandığa giderek, demokratik sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi çok önemlidir. Hollanda’da esmekte olan ayrımcı ve dışlayıcı havanın etkisinin azalması için, PVV’nin mümkün olduğunca az oy alması gerekmektedir.
Sadece PVV’nin az oy alması elbette tek amaç değil. Siyasi partilerin seçim programlarına baktığımızda önemli farklılıklar görüyoruz. Bu nedenle partilerin seçim programlarını şu konular açısından değerlendirmekte fayda var.
İş piyasasındaki ayrımcılığa ve farklı toplumsal kesimlerin her alanda eşit temsili konusuna partiler nasıl yaklaşıyorlar?
İslam karşıtlığı ve etnik kökene dayalı ayrımcılıkla kim daha etkili mücadele istiyor?
Yoksullukla mücadeleye nasıl bakılıyor?
Gelir adaletsizliği artıyormu, azalıyormu?

15 Mart 2017 tarihinde sandığa giderek demokratik hakkımızı kullanalım. Tercihlerimizle gelecekte yaşamak istediğimiz Hollanda’yı biz belirleyelim. Kullanılan her oy önemlidir!

Siyasi partilerin seçim programlarında göçmenler açısından ayrıcalıklı öneme sahip konuların bir derlemesini şu linkte bulabilirsiniz.
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/verkiezingsprogrammas-politiek-over-diversiteit-inclusie_0.pdf

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