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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

IOT: Özcan Akyol ölümle tehdit ediliyor

Hollanda’nın sayılı gazetelerinden AD’nin Türk asıllı köşe yazarı Özcan Akyol’a İOT sahip çıktı.

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IOT: Özcan Akyol ölümle tehdit ediliyor

Yazarın Türklerin yoğun olduğu yerlere gitmekten çekindiğini ifade etmesi üzerine beklemediğ şekilde tepkiler almaya başladı. Akyol, her Pazar saat 20.15’te NPO2 kanalında yayımlanan ve çekimleri Kayseri’de yapılan ‘ De neven van Eus ‘ tv programının dördüncü bölümünde Erdoğancı olduklarını belirttiği kişilerin kendisine kötü davrandıklarını Hollanda’yı eleştirdiklerini ve kovduklarını aktarması üzerine şimşekleri üzerine çekti.

Gelişmeler ve Özcan Akyol’a gösterilen tepkiler üzerine Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) bir basın bildirisi yayınlayarak, Fikir ve Düşünce özgürlüğüne saygı duyulmasını istedi.

IOT Başkanı Sevil Ertürk imzalı Türkçe ve Hollandaca Basın bildirisi şöyle:

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) olarak, gazeteci, yazar ve televizyon program yapımcısı Özcan Akyol’a yönelik kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan şiddet içerikli tehditleri en sert şekilde kınıyoruz. Eus’ün kuzenleri isimli Türkiye’de çekilen bir dizi programı Hollanda televizyonunda yayınlanmakta olan Akyol, bir süredir ciddi şekilde ölümle tehdit edildiğini bildirmişti.

Hollanda yasalarında yer alan düşünce ve ifade özgürlüğünü önemli buluyor ve özellikle de gazetecilerin hiç bir baskıya maruz kalmadan özgür bir şekilde işlerini yapabilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Gazetecilik mesleği gereği yaptığı bir çalışmadan dolayı kişilerin tehdit yolu ile baskıya maruz kalması kabul edilemez.

Hollanda Türkiye toplumunu, anayasal bir hak olan düşünce ve ifade özgürlüğüne her koşulda sahip çıkmaya, her vatandaş gibi bu özgürlüklere saygı göstermeye davet ediyoruz.

Sevil Ertürk
IOT Başkanı

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