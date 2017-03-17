Irkçılardan Türklere açık tehdit

Almanya’da iyice şımaran ve kendilerine geniş alanlar bulan ırkçılar artık tehdit zarflarını Türklere elleriyle getiriyor

A+A-

Duısburg kentine baglı Marxloh semtinde büfe isleten Harun Akbulut’a (26) dört sayfalık yabancılara hakaret içeren bir zarf bırakıldı. Büfesine aksam saatlerinde bir Alman kadının geldigini ifade eden Akbulut, “Bir kola satın aldı. O sırada arkamı dönmüstüm. Geri döndügümde masanın üzerinde zarf gördüm” dedi.

TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ

Zarfı fark ettiginde kadını uyardıgını ifade eden Akbulut, “Eliyle ‘kalsın’ diye isaret etti. Içinde kimyasal madde vardır diye zarfı çekinerek açtım. Zarfın üzerinde Türk bayragı vardı. Zarfı açtıgımızda yabancı ve Müslümanlara hakaretler gördük. Polis çagırdık, arastıracaklarını söyledi” diye konustu.

Sabah.de