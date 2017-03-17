Irkçılığı örtbas etmek istiyorlar

Almanya’da Neo-Naziler iki Türk gencine bıçakla saldırdı, ırkçı hakaretler yağdırdı. Polis ise ‘Şişenin üzerine düştüler, Neo-Nazi değiller’ şeklinde açıklama yaptı

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Almanya’da 18 yaşındaki iki gencimiz Mönchengladbach kentinde Neo- Nazilerin saldırısına uğramıştı.

Furkan Özcan’ın burnu kırılırken, Asrın Yılmaz, iki yerinden bıçaklandı, yüzünde derin bıçak yarası oluştu, dudağı patladı. SABAH konuyu gündeme taşıyınca polisten açıklama geldi.

SADECE İTİŞME YAŞANMIŞ!

Olay günü, bıçaklanan ve kanlar içinde yatan Asrın’a “Şikayetçi misin?” diye soran Mönchengladbach Polisi, SABAH’ın haberinden sonra yazılı açıklamada bulunup, “Saldırganlar Neo-Nazi değil. Aralarında itişme oldu. Furkan yere düşüp burnunu kırdı. Irkçı hakaret de yok” açıklaması yaptı.

SES DUYMADAN HÜKÜM VERDİLER

Polis dün Asrın’ı ifadeye çağırıp olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izletirken de olayı nasıl örtbas etmek istediğini ortaya koydu. Uzaktan çekimde saldırganların elinde bıçak göremediğini ifade eden polis, ses olmamasına rağmen “Irkçı hakaret de yok” ifadesini kullandı.

DOKTOR RAPORU VAR

Polisin olayı kapatmak istediğini ifade eden Asrın’ın annesi Necla Çınar, “Oğlumun şişelerin üzerine düştüğü ve yaralarının o şekilde oluştuğu ifade ediliyor. Doktor oğlumun yaralarının bıçak yarası olduğunu rapor etti. Bir bıçak darbesi kalbinin diğeri akciğerinin yakınına isabet etmiş. Oğlum ölümden döndü” diye tepki gösterdi.

O TANIĞI BUL GERÇEĞİ ÖĞREN

Polis, olaydan sonra saldırganları tespit edip sadece uyarı mektubu gönderirken olaya tanık olan bir kişinin olduğu ortaya çıktı. Anne Necla Çınar, “Olaya tanık olan bir kişi var ancak Neo-Nazilerden korktuğu için ifade veremiyor” dedi.

Sabah.de