IŞİD’in komplosuna sazan gibi atladılar

İki gündür sosyal medyada dolaşan Türk Askerlerinden ikisinin canlı canlı yakıldığı iddia edilen görüntülerinin yalan olduğu ortaya çıktı.
Bir çok insanı patlama noktasına getiren ve izlerken kanını donduran görüntüler hakkında sosyal medya kullanıcıları her zaman olduğu gibi T.C Hükümetine ve AK Partiye veryansın ediyor.
Deyim yerinde ise sosyal medyada yayınlanan infaz görüntülerindeki Fethi Şahin isimli Türk Askeri kıyafetli kişinin Konya’lı ve IŞİD’e 3 yıl önce katılmış biri olduğu şahsın Facebook hesabına girildiği alenen görülüyor.
Askerlerinizin yakılarak şehit edildiği iddia edilen görüntüler üzerinden başlayan tartışmaya son noktayı koymak için yaptığımız araştırmada Fethi Şahin IŞİD’in elindeki askerlerimizden birisi olmadığını o görüntülerdeki kişinin 3 yıl önce IŞİD’de katılmış Konya’lı bir Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Görüntülerdeki kişinin Askerliğini yaptıktan sonra ortadan kaybolan Fethi Şahin IŞİD’e katıldıktan sonra ailesinin oğullarının kayboldu zannederek kayıp ilanı bile verdikleri bilgisine ulaşıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından şahsın Facebook profiline ulaşılmasına rağmen şahsın profil hesabının bugün kapatıldığı, infaz görüntülerinin ise hemen hemen her stüdyoda çekilebilecek senaryo olduğu varsıyımı güçlenirken gerçek olup olmadığı daha öncekilerde olduğu gibi ortaya çıkarmak uzmanların işi.
Bu görüntülerin askerimizden Suriye’de ağır darbe yiyen IŞİD’in duyarlı Türk insanına karşı algı operasyonu ve psikolojik savaş başlatması olayın başka boyutu.
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