İslam Avrupa kültürüne değer katıyor

Kieskompas tarafından yapılan seçmen araştırma sonucunda İslam’ın Avrupa kültürüne değer kattığı belirtiliyor.

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Araştırmada Groenlinks ve PvdA seçmenleri üçte ikisi İslam’ın Avrupa’da positif etkisi olduğunu düşünüyor. Buna karşılık VVD ve PVV seçmenleri ise tam tersini ifade ediyor. SP seçmenlerinin neredeyse yarısı da İslam’ın Avrupa kültürüne değer kattığına inanıyor.

Sol partilerin seçmenlerinin İslam ile ilgili olumlu düşünceleri PVV ve VVD seçmenleri tarafından kesinlikle benimsenmediği bildiriliyor.

SONHABER.EU