İslam düşmanlığında son nokta

Süpermarketlerdeki helal ürünlerin üzerine ‘Bu ürünlerden alırsanız terörizme yardım etmiş olursunuz’ yazılı broşürler yapıştırıldı.
İngiltere’de kendilerini Anti-Helal olarak tanımlayan İslam düşmanı grup, ülkenin genelinde örgütlenerek süpermarketlerdeki helal ürünlerin üzerine ‘Bu ürünlerden alırsanız terörizme yardım etmiş olursunuz’ yazılı broşürler yapıştırdı.
İslam düşmanları, dükkanlardaki helal ürünlerin olduğu reyonlara gelip, ürünlere yazılı kağıtlar astı. Kağıtlarda ‘Bunlardan almayın. Teröristlere destek vermeyin’ anlamlarına gelen hakaret içerikli sözler yazıyor. İslam karşıtları özellikle İskoçya, Londra, Güneydoğu ve Kuzey İngiltere gibi yerlerde faaliyet gösteriyor.
Kaynak Haber7
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