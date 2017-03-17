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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İspanya bölünmenin eşiğinde

İspanya’da Katalonya Özerk bölgesi, 1 Ekim’de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıkladı.

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İspanya bölünmenin eşiğinde

Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, basına yaptığı açıklamada, referandumda “Katalonya’nın cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz” sorusunun yöneltileceğini söyledi.

2016 yılının başında Katalonya Başkanı olarak göreve gelir gelmez; “Ya referandum ya referandum” sözünü verdiklerini vurgulayan Puigdemont, anlaşmalı bir referanduma gitmek için yaptıkları tüm girişimlerin İspanyol hükümeti tarafından geri çevrildiğini söyledi.

Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise, “Katalonya’da vatandaşların sandığa giderek oylarıyla karar vermesini sürekli engelleyen İspanyol devletinin politikalarıyla, sosyal güvenlik fonlarında büyük kayıp oluştu, kamu açıkları büyüdü, yatırımlar durdu, altyapı projeleri engellendi.” iddiasında bulundu.

Katalonya’da daha önce de 9 Kasım 2014’te bir referandum yapılmış, İspanyol Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Katılımın 37 civarında olduğu 2014 referandumunda katılanların yüzde 81 kadarı Katalonya’nın bağımsızlığına “ Evet” oyu kullanmıştı.

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