İspanya polisi, Katalonya’da hükümet kurumlarına baskın düzenledi

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Katalonya’ya karşı önlemelerini arttıran İspanya polisi, 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti’nin resmi kurumlarına baskın düzenledi.

Polis ekipleri, yaptığı baskınlarda yasaklanan bağımsızlık oylamasıyla ilgili belgeler aradı. İspanya polisinin aralarında ekonomi, dışişleri binalarının da bulunduğu kurumlara baskın düzenlediği belirtildi. Katalonya liderleri ise referandum kararını yasa dışı ilan edenlere meydan okudu.

Katalan Ulusal Meclisi Başkanı Jordi Sanchez, binaları koruma ve barışçıl direniş çağrısında bulundu. Sanchez, “Barışçıl yollarla direnelim. Kurumlarımızı savunalım” dedi.

İspanya polisi, geçtiğimiz günlerde yasa dışı ilan edilen referandumla ilgili bir takım belgeler ele geçirmişti.

Öte yandan, İspanya Anayasa Mahkemesinin, Katalonya’daki referandumu askıya alması üzerine yüz binlerce kişi protesto gösterileri düzenlemişti.

İHA