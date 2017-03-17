İspanya’da ikinci terör saldırısı önlendi

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Katalan polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barcelona’nın güneyindeki Cambrils kentinde çatışma çıktığı doğrulanarak, 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Polis, öldürülen kişilerin Barcelona’daki saldırı ve Alcanar kentinde akşam saatlerinde bir evde yaşanan patlamayla bağlantıları olduğu varsayımı üzerinde durduklarını ifade etti.

HALKIN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜLER

Polis ayrıca teröristlerin intihar bombacısı olduğunu ve bir aracı halkın üzerine sürdüklerini açıkladı .

Şüphelilerin üstünde intihar yeleği bulunduğu da açıklandı.

Acil servis yetkilileri ise olayda ikisi ağır 6 sivil ile bir polisin yaralandığını bildirdi.

Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Barcelona’nın yaklaşık 200 kilometre güneyinde Alcanar kentinde bir evdeki patlamada bir kişi ölmüş, polis, patlamanın Barcelona saldırısıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.

Vatan