Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İspanya’nın konuştuğu Türk saldırıda yaşananları anlattı

Barcelona’da 13 kişinin hayatını kaybedip 100 kişinin yaralandığı terör saldırısında, en kritik dakikaların Türk restoranı Luna De İstanbul’da yaşandığı ortaya çıktı.Restoranın sahibi 27 yaşındaki Ercan Can yaşadıkları o korkunç dakikaları anlattı.

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İspanya’nın konuştuğu Türk saldırıda yaşananları anlattı

Restoranın sahibi 27 yaşındaki Ercan Can yaşadıkları o korkunç dakikaları anlattı: “İşyerinde günlük rutinlerimizi yaparken birden büyük bir ses duyduk. Mini komyonet bir aracın hemen yan taraftaki duvara çarptığını gördüm. Çarpmayla birlikte insanlar etrafa doğru kaçışıyordu. Ne olduğunu anlamayamadım ama caddedeki bir çok kişi de restorantın kapasına geldi ve panikle içeri girdi. İşte o zaman bir terslik olduğunu anladım. İçerideki insanların ve çalışanlarımın hayatını kurtarma refleksiyle kapıyı kapattım. O sırada iki terörist kapıdan içeri giremedi. Kapıyı kapatmasam içeri gireceklermiş. Olaya tanık olan arkadaşlarımın anlattığına göre kapıdan içeriye giremeyen iki terörist apartmandan içeri girip yukarı çıkmış. Zaten o noktadan sonra ne oldu bilinmiyor.”

ÇATIDAN KAÇMIŞLAR

Diyarbakır’dan 11 yıl önce Barcelona’ya giderek restoran açan Ercan Can bundan sonra yaşananları ise şöyle anlattı: “Olayın hemen ardından polisler geldi. Etrafta bir çok yaralı vardı. Yaralıları hemen benim dükkanıma aldık. Ardından polis etrafta güvenlik tedbirlerini artırdı. Her tarafı sardı. Hemen akabinde ise ambulanslar geldi ve yaralıları benim dükkanımdan tahliye ettik. Aradan saatler geçmesine rağmen hala dükkanımda polisler var. Biz de ortalığı toparlamaya çalışıyoruz. Teröristlerin ise kaçtığı söyleniyor. İddiaya göre apartmanın üst katına çıkıp çatısından kaçmışlar.”

Vatan

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