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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

İşte Avurpalı’nın gözünde kadının değeri

Batı dünyası her fırsatta sözde İslam’da kadının aşağılandığını belirterek algı oluştururken, AP üyesinin kadınlarla ilgili kullandığı çirkin ve aşağılayıcı sözler tepkilere neden oldu.

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İşte Avurpalı’nın gözünde kadının değeri

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Janusz Korwin-Mikke, “Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük, daha az zeki ve daha az kazanmalı” ifadeleriyle tepki topladı.

Konuşması tepki çekti

AP Genel Kurulunda kadın ve erkekler arasındaki ücret eşisizliğine ilişkin oturumda, 74 yaşındaki Polonyalı üye Korwin-Mikke tepki çeken bir konuşma yaptı.

Aynı işe aynı ücretin ödenmesine karşı çıkan Korwin-Mikke, “Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük ve daha az zeki ve daha az kazanmalı.” ifadesini kullandı.

Geçmişte, Afrikalılar için de bir çok kez “zenci” ifadesini kullanan Korwin-Mikke’nin bu ifadelerine, özellikle kadın üyeler büyük tepki gösterdi.

Kadınlardan büyük tepki: Burada olmamız senin canını yakıyor

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi İspanyol Iratxe Garcia Perez, “Sana göre benim burada, üye olarak bulunma hakkım bile yok. Kadınların parlamentoda bulunup sizinle aynı haklara sahip olmasının sizi ve sizin gibilerin canını yaktığını biliyorum. Avrupalı kadınları sizin gibi erkeklere karşı savunmak için buradayım.” şeklinde konuştu.

AP Başkanı Antonio Tajani de cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle ırkçı üye hakkında disiplin soruşturması açtı. Tajani’nin ofisinden yapılan açıklamada, verilecek cezanın kınamadan, para cezası veya geçici olarak oturumlara katılma yasağına kadar uzanabileceği ifade edildi.

AA

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