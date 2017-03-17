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Avrupa'nın Güçlü Medyası

İsveç Kralı Gustaf, kundaklanan camiyi ziyaret etti

Örebro kentinde kundaklanan camiyi ziyaret ziyaret eden Kral Gustaf, İsveç’te herkesin özgür biçimde ibadet etme hakkına sahip olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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İsveç Kralı Gustaf, kundaklanan camiyi ziyaret etti

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İsveç’in Örebro kentinde kundaklanan Örebro Kültür Merkezine ait camiyi ziyaret ederek bilgi aldı.

Kral Gustaf, dün kundaklanan caminin enkazını inceletti, cami başkanı ve yönetim kuruluna geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok üzgün olduğunu belirten Kral Gustaf, İsveç’te herkesin özgür biçimde ibadet etme hakkına sahip olduğunu ve dini mabetlere yapılan saldırıları çok şiddetli kınadığını vurguladı.

Bir kişi gözaltında
Olaydan kısa süre sonra 20 yaşında bir kişinin gözaltına alındığını söyleyen Örebro Kültür Merkezi Sözcüsü Aiser Alsliawabkeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yangından kısa süre sonra olay yerinden kaçmaya çalışan 20 yaşındaki bir kişiyi polis yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın selameti açısından polis, bilgi paylaşmayı şimdilik uygun görmüyor.” dedi.

Caminin gece 01.30’dan sonra saldırıya uğradığını söyleyen Alsliawabkeh, “Saldırgan, camide cemaatin abdest aldıktan sonra elini kuruladığı kağıt havluları yerlere sermiş. Sırt çantasında getirdiği sanılan yanıcı maddeyi de hem halılara hem de kağıdın üzerine dökerek ateşe vermiş. Bu yüzden cami büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.” ifadesini kullandı.

“Aynı yere yeni cami yapılacak”
Kundaklanan camiyi ziyaret eden İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akkan da saldırıya uğrayan caminin bağlı olduğu derneğin kendilerine üye olduğunu dile getirdi. Akan, “Sigrota şirketi şu anada inceleme yapıyor. Zarar karşılandıktan sonra aynı yere yeni cami inşa edeceğiz. Yeni cami inşa edilene kadar Örebro Belediyesi ibadetlerimizi yerine getirebilmemiz için bize büyük bir lokal tahsis edecek.” diye konuştu.

Bu arada saldırıya uğrayan cami ziyaretçi akınına uğrarken, vatandaşlarca cami yakınına güller bırakıldı.

AA

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