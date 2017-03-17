İsveç’te cami yakıldı

İtalya ve Yunanistan'daki 160 bin sığınmacının iki yıl içinde diğer ülkelere yerleştirilmesi planında süre bugün doldu....

Temmuz ayında Belçika, Hollanda ve Almanya'daki yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerin yapt...

Arama motoru Kayak tarafından yapılan araştırmaya göre uçakta satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatları çok pahalı. Bilete dahil edilmey...