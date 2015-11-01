İsveç’te Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı

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Elçilikten yapılan açıklamada, sabaha karşı gerçekleşen saldırıda, iki kişinin elçilik binasının dış duvarlarına ve avlusuna, içinde beyaz boya bulunan çok sayıda şişe attığı kaydedildi.

Saldırıyı yüzü maskeli 2 kişi yaptı

Açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ve saldırıyı yüzü maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İsveç polisi soruşturma başlattı

İsveç polisinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Terör örgütü PKK yandaşı 8 kişi, üç ay önce de büyükelçiliğe boya şişeleri ve taşlarla saldırı düzenlemişti. Örgütün sosyal medyadan propaganda amacıyla paylaştığı saldırıya ilişkin görüntüler, polisin olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından kaldırılmıştı.

AA