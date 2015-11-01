İsveç’te Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinin dış duvarlarına ve avlusuna boya şişeleri atıldığı bildirildi.
Elçilikten yapılan açıklamada, sabaha karşı gerçekleşen saldırıda, iki kişinin elçilik binasının dış duvarlarına ve avlusuna, içinde beyaz boya bulunan çok sayıda şişe attığı kaydedildi.
Saldırıyı yüzü maskeli 2 kişi yaptı
Açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ve saldırıyı yüzü maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.
İsveç polisi soruşturma başlattı
İsveç polisinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.
Terör örgütü PKK yandaşı 8 kişi, üç ay önce de büyükelçiliğe boya şişeleri ve taşlarla saldırı düzenlemişti. Örgütün sosyal medyadan propaganda amacıyla paylaştığı saldırıya ilişkin görüntüler, polisin olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından kaldırılmıştı.
AA
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