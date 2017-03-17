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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Jeugdzorgd’dan büyük hata !

Müfettişlik yaptığı incelemede Hollanda’da arkadaşları tarafından alay edilen 15 yaşındaki Tharukshan’ın intihar etmesinden önce Jeugdzorg gibi kurumların sorunları bildikleri halde yardımı tatil sonrasına bırakmalarından dolayı geç kaldıklarını ortaya çıkardı.

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Jeugdzorgd’dan büyük hata !

Foto: © Privéfoto

Daha önceki açıklamalarında Sri Lanka kökenli olan Tharukshan ile sürekli alay edildiği ve bu konuda okulla birlikte ailenin de çok mücadele ettiği ancak bunun intiharı engellemeye yetmediğini ifade eden abla Thanoshiya Selvam, ” yetkililer nerede. Kardeşim hayatına son verdikten sonra yapılanların ne anlamı var. O hayattayken neden kimse ona yardım etmedi. Belkide kurtarabilirdik” sözleriyle tepki vermişti.

Jeugdzorg müfettişliği tarafından yapılan incelemenin sonucu Tharukshan Selvam’ın ailesinin yetkililere verdiği tepkiyi haklı çıkardı.

Tharukshan yılbaşı tatilinin son gününde intihar etmişti. Okul dışında sosyal medya üzerinden de hakaretlere maruz kalan ve alay edilen çocuğun durumu Jeugdzorg’a bildirilmiş ancak yılbaşı tatiline denk geldiği için tatil sonrasına bırakıldığı saptandı.

Bu durumda çocuğun alması gereken yardımda geç kalan Jeugdzorg çalışanlarının çocuğu ve ailesine kaderine bıraktığı belirtildi.

Konuyla ilgili Heerlen belediyesinin de harekete geçip nasıl bir yol çizileceği konusunda araştırma başlatacağı duyuruldu.

SONHABER.EU

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