Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kadın-erkek ayrı havuz yasaklandı

Yüzme havuzlarında kadınlar için ayrı bölüm oluşturulması yasaklandı.

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Kadın-erkek ayrı havuz yasaklandı

Bu yıl için Avrupa Kültür Başkenti seçilen Aarhus’ta belediye meclisi, yüzme havuzlarında sadece kadın ziyaretçilerin kullanımına ayrılan bölümler konusunu masaya yatırdı.

Toplantıda 31 meclis üyesinden 27’si, havuzların sadece kadınlara tahsisinin yasaklanmasını destekledi. Yasağa, aşırı sağcılar, Hıristiyan demokratlar, liberaller ve sosyal demokratlar destek verdi. Yasakla, kentin Müslümanların yoğun olduğu Gellerup semtindeki belediye yüzme havuzunun belirli saatlerde kadınlara tahsisi uygulamasına son verildi.

İnsan Hakları Enstitüsü’nden tepki

Yeni düzenleme çerçevesinde bir dernek aracılığıyla belediyeye başvuru yapılması ve bunun uygun görülmesi halinde çalışma saatleri dışında yüzme havuzları belirli gruplara tahsis edilebilecek.

Bu arada Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, belediyenin kararını tepkiyle karşıladı.

Enstitü yetkilisi Maria Ventegodt Liisberg, belediye meclisinin kararının ‘açıkça ayrımcılık’ olabileceğine dikkati çekerek, kararın Eşitlik Komisyonuna taşınabileceğini belirtti.

KAYNAK ARTI49.COM

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