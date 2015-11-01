Kampen Nebi Cami’ye saldırı!

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Polise suç duyurusunda bulanan cami yönetimi, camlarının neden, nasıl yada kimler tarafından kırılmış olabileceğini bilmediklerini söylediler.

Pazar sabahı olduğu sanılan ve girişindeki iki camı kırılan Nebi Cami sözcüsü Mustafa Tozan, caminin yanında bulunan komuşularının sadece cam kırılma sesi duyduklarını söylediklerini belirtti.

Camın nasıl kırıldığı hakkında da detayı bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden Tozan, “ Taş veya herhangi bir sert cisimle kırıldığını da sanmıyoruz. Çünkü içeride kaya parçası, taş gibi bir cisim bulamadık. Caminin içine de girilmediğini tespit ettik. Tekme ile kırıldığını zannediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Kırık yıldır Kampen şehrinde yaşadığını böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Tozan, her ihtimale karşı polise giderek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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