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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kamusal alanda Kur’an-ı Kerim dağıtılması yasaklandı

Sözde entegrasyon yasası paketi onaylandı. Paket kamusal alanda Kur’an-ı Kerim’in dağıtılmasıyla tüm vücudu veya yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin giyilmesini yasakladı. Bu kıyafet yasağına uymayanlar 150 Avro cezayı ödemek zorunda kalacak.

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Kamusal alanda Kur’an-ı Kerim dağıtılması yasaklandı

İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Avusturya Parlamentosu’nun onayladığı sözde entegrasyon paketiyle ilgili “Kabul edilen mevzuat ve koalisyon ortakları tarafından yapılan açıklamaya göre kamusal düzen ve güvenliğe karşı radikal fikirleri yaygınlaştırma amacıyla Kuran dağıtılmasının yasaklanması gibi kültürel ırkçı sembol politikalar akla zarar uygulamalardır. Radikalizmle mücadele adına özgürlükçü değerlerin ve birlikte yaşamın temeli radikal bir biçimde oyulmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. Yeneroğlu ayrıca şunları kaydetti:

“Avusturya Parlamentosu dün sözde entegrasyon yasası paketini onayladı. Paket kamusal alanda Kur’an-ı Kerim’in dağıtılmasıyla tüm vücudu veya yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin giyilmesini yasakladı. Bu kıyafet yasağına uymayanlar 150 Avro cezayı ödemek zorunda kalacak. Ayrıca iltica başvurusunda bulunanlara Almanca ve entegrasyon kursunu bitirme zorunluluğu getirildi.

Alınan karar, Batı Avrupa ülkelerinde bazı kesimlerin göçmenlerle ilgili yürüttüğü kültürel ırkçılık tartışmalarını hatırlattı. Oryantalist bakış açısından beslenen bu yaklaşımlar, tehdit oluşturduğu kurgusu üzerinden yabancı göçmenin uzun vadede kültürel asimilasyonunu amaçlıyor. Aşırı sağ popülist görüşlü siyasi partilerin güç kazanmasıyla birlikte bu söylemler siyasetin merkezinde daha da belirginleşiyor. En son Avusturya örneğinde ortaya konulduğu gibi hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Halk Partisi (ÖVP) ırkçı popülizmi yasal düzenlemelere dönüştürüyor.

Burka, minare, başörtüsü, helal kesim ve selefilik gibi hususlar, Avrupa’daki Müslümanların toplumsal merkezde görünür olmasıyla birlikte kültürel ırkçı akımın sembolik savaş açtığı unsurlardır. Kabul edilen mevzuat ve koalisyon ortakları tarafından yapılan açıklamaya göre kamusal düzen ve güvenliğe karşı radikal fikirleri yaygınlaştırma amacıyla Kuran dağıtılmasının yasaklanması gibi kültürel ırkçı sembol politikalar akla zarar uygulamalardır. Sözde selefiler Kuran dağıtımından alıkonulacakmış. Peki, polis selefi olanı nereden anlayacak? Nasıl ayırım yapacak? Ayrıca dağıttıkları Kuran olduğuna göre ‘radikal fikirlerden’ kasıt ne? Netice itibarıyla radikalizmle mücadele adına özgürlükçü değerlerin ve birlikte yaşamın temeli radikal bir biçimde oyulmaktadır.

Öte yandan tüm vücudu veya yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasıyla toplumda neredeyse yok denecek kadar az sayıda Müslüman kadının yüzünü kapatması üzerinden popülizm yapılıyor. Kat kat daha önemli olan Müslüman kadının Avusturya toplumuna katılımının önündeki ayrımcı engellerle mücadele etmek varken bu adımın atılması Avusturya siyasetçilerinin yıllardır büyütüp besledikleri kültürel ırkçılığın yeni bir halkası. Sözde kamu düzeni ve güvenliği adına 3-5 kişi için yasa çıkartıyorlar. Avusturyalı siyasetçilerden beklenen, çok kültürlü ve çok dinli Avusturya toplumunun geleceğini inşa etmek için çaba göstermektir. Çoğulcu toplum düzeni önündeki hakiki engelleri kaldırmak, eğitim ve iş hayatındaki ayrımcı uygulamalara odaklanmaktır. Kültürel ırkçılıktan beslenen popülist siyaset kısa vadede siyasi rant sağlasa da toplumu zehirlediği gibi gerçek toplumsal sorunlara karşı körleştirir.”

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